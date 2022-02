Martin St-Louis: un «passionné de hockey», affirme Simon Gagné

Le congédiement de Dominique Ducharme mercredi et l’embauche par les Canadiens de Martin St-Louis comme entraîneur-chef par intérim a suscité de nombreuses réactions.

Simon Gagné qui a été coéquipier de Martin St-Louis chez le Lightning de Tampa Bay lors de la saison 2010-2011 affirme ne pas être surpris de le voir arriver à la barre du Tricolore. «Je pense que Martin veut être entraîneur-chef dans la Ligue nationale. C’est quelqu’un qui est très passionné de hockey».

Selon Simon Gagné, Martin St-Louis peut à la fois être très intense et également capable de détendre l’atmosphère. «Je pense que présentement chez le Canadien, on a besoin de positif, d’une nouvelle énergie dans le vestiaire. Je suis certain que les joueurs ont hâte de rencontrer Martin St-Louis et de voir les idées qu’il peut apporter».

Par ailleurs, Simon Gagné croit que Martin St-Louis pourrait amener dans son bagage une partie de ce que lui a enseigné son ancien entraîneur-chef John Tortorella avec qui il a remporté la Coupe Stanley.

