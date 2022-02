Messmer retourne fasciner l’Europe

Après une pause de tournée de 691 jours, Messmer a repris les représentations de son spectacle Hypersensoriel en Europe, mercredi soir à Lyon. La pandémie l’a toutefois contraint à modifier passablement sa mise en scène, avec notamment de la distanciation entre les participants et le port de masques transparents.

« Je suis content parce que ça se tient et c’est aussi drôle qu’avant », nous a dit Messmer mercredi au bout du fil, à quelques heures de monter sur scène devant le public français. Avant de reprendre cette tournée, il a fait six soirs « d’essai » au Grand Rex de Paris, en janvier, devant environ 1700 personnes par soir, pour voir si sa nouvelle mise en scène fonctionnait.

« Dans mon show, les gens se touchent [habituellement] et interagissent entre eux, dit-il. Mais on a trouvé une façon où ils peuvent être distanciés et que ça ne dérange pas. Ça se fait naturellement. Quelqu’un qui n’a jamais vu mon show ne verra pas la différence. »

Les spectateurs qui se font hypnotiser sur scène doivent aussi porter un masque durant tout le spectacle. « On a trouvé des masques avec une petite fenêtre, comme ceux que les malentendants utilisent, dit Messmer. Ça fait qu’on peut voir leur réaction beaucoup mieux. »

Bébé Magie

Après les deux soirs à Lyon, Messmer se promènera entre la France, la Suisse et la Belgique au cours des prochains mois. D’ici juin, il prévoit faire « entre 70 et 75 spectacles ». Son calendrier d’ici le printemps sera constitué de séries de trois semaines en Europe et une semaine de repos au Québec.

Le fascinateur reviendra entre autres à la maison pour voir sa fille Magie, âgée de 14 mois, qui a vu le jour en pleine pandémie. « En mars 2020, on a fait un autre essai de fécondation in vitro et ç’a fonctionné, confie-t-il. Je pense que la pandémie nous aura aidés à créer un autre petit bébé. Ç’a au moins eu ça de positif. »

Car dans les premiers mois où la COVID a frappé, Messmer se demandait bien à quel moment il pourrait remonter sur scène. Il a dû attendre près d’un an et demi. « Je n’avais pas de salaire, rien, dit-il. Une chance que j’ai eu des bonnes années dans le passé et que j’ai fait des bons placements. Mais j’ai des techniciens qui se sont endettés pas à peu près. J’avais hâte pour eux que ça reprenne. »

Gros écosystème

En Europe, Messmer tourne avec une équipe de 14 techniciens. Une cinquantaine d’employés locaux travaillent également sur son spectacle, dans chaque ville. « C’est un gros écosystème, dit-il. Quand le spectacle ne tourne pas, ce sont beaucoup de familles qui ne peuvent pas manger. »

Messmer prévoit donner environ 150 autres spectacles en Europe d’ici l’an prochain. À l’automne, il terminera sa tournée québécoise à raison d’une cinquantaine de dates. « Je travaille déjà sur un nouveau show pour le présenter plus tard, en 2023. Je pense qu’il m’en reste un à faire avant de “tirer la plogue”, comme on dit. »

Messmer reprendra sa tournée Hypersensoriel au Québec en août. Pour les dates, visiter le messmer.ca.