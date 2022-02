Nouvelles quotidienne de TVA: Mathieu Baron, Anne-Élisabeth Bossé et Marilyse Bourke dans «Indéfendable»

Sébastien Delorme va être bien entouré dans la nouvelle quotidienne «Indéfendable», diffusée dès septembre prochain à TVA. Il va notamment donner la réplique à Mathieu Baron, Anne-Élisabeth Bossé et Marilyse Bourke.

L’Agence QMI a aussi appris que la série judiciaire va compter dans ses rangs Mikhaïl Ahooja, Nour Belkhiria, Michel Laperrière, Jean Maheux, Marie-Ève Perron, Martin-David Peters, Catherine Renaud et Tatiana Zinga Botao.

Ces comédiens vont être au cœur des intrigues, tant à la cour qu’au sein du cabinet d’avocats de la défense en droit criminel Lapointe-MacDonald.

Michel Laperrière va interpréter Me André Lapointe, l’associé de Léo MacDonald, joué par Sébastien Delorme. Anne-Élisabeth Bossé et Martin-David Peters vont respectivement camper Marie-Anne Desjardins et Me Legrand, deux avocats de la défense du cabinet. Catherine Renaud et Jean Maheux vont être des proches de Léo, soit dans le premier cas sa femme Sara et dans l'autre son père Ryan «Ti-Bill» MacDonald.

Quant à Mathieu Baron, il va jouer Maxime Proulx, un enquêteur des crimes majeurs au Service de police de Montréal (SPDM). Mikhaïl Ahooja va devenir Joachim Dufour, un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles et juridiques, Marilyse Bourke va incarner Me Cadet, une procureure de la Couronne et, enfin, Marie-Ève Perron va se glisser dans le rôle de la Dre Lévesque, une psychiatre.

Sébastien Delorme, que l’on peut voir dans «Les bracelets rouges», chaque mardi, à TVA, a aussi campé l’enquêteur Stéphane «Poupou» Pouliot dans «District 31» jusqu’en septembre dernier, ce qui fait en sorte qu’il connait bien le rythme de travail marathonien d'une quotidienne.

En entrevue en janvier dernier pour dévoiler qu’il avait décroché le rôle principal d’«Indéfendable», Sébastien Delorme avait indiqué à propos de son personnage que Léo MacDonald «est un excellent avocat. [...] Il est "gambler", mais droit en même temps, il ne va jamais mentir».

Les téléspectateurs seront comme des jurés

D’autres comédiens vont s’ajouter au gré des causes criminelles développées dans cette série annuelle et quotidienne, qui est l’idée de l’avocat criminaliste Richard Dubé. Ce dernier a travaillé avec la conceptrice et productrice Izabel Chevrier de Pixcom pour créer cet écosystème que l’on promet «engageant», dans la mesure où les téléspectateurs auront tout en main pour juger les différentes causes criminelles.

En effet, selon ce qu’on nous a expliqué, chaque scène de crime pourra être exposée en fonction de divers points de vue, que ce soit celui du présumé agresseur, de la victime ou même d’un témoin.

La série va être diffusée du lundi au jeudi, mais TVA n’a pas encore divulgué de case horaire précise.

Soulignons que les premières scènes vont être tournées à compter de lundi prochain sous la houlette du réalisateur Stéphane Simard. Nadine Bismuth est l’autrice principale d’«Indéfendable», alors que Pierre Houle et Marc Bisaillon se chargent de la script-édition.

La série est produite par Pixcom («Alertes», «Lac-Noir», «La faille», «Victor Lessard»), en collaboration avec Québecor Contenu.

À voir aussi