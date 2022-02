Partenariat entre Mila et le centre national suédois en matière d'intelligence artificielle

L’institut québécois d'intelligence artificielle Mila a annoncé mercredi un partenariat avec AI Sweden, le centre national suédois en matière d'intelligence artificielle (IA) appliquée.

Mila et AI Sweden, qui est déjà installé dans les espaces de bureau de Mila depuis l'automne 2021, ont décidé de s’unir pour «établir des liens entre les deux pays afin de favoriser les collaborations dans le domaine de la recherche sur l'IA».

«La Suède et le Québec ont beaucoup en commun, et ce partenariat avec AI Sweden nous permet de partager des connaissances et de renforcer le travail de chacun pour accélérer la recherche et le développement de l'IA dans nos communautés», a déclaré Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila.

De son côté, le codirecteur d’AI Sweden, Martin Svensson, estime que ce partenariat permettra des «échanges de talents et de transferts de connaissances». «Nous sommes très heureux de débuter cette relation qui renforcera la compétitivité de la Suède et qui contribuera à son bien-être», a-t-il indiqué.

L'initiative, qui est en partie financée par l'agence suédoise pour l'innovation Vinnova, permet ainsi à AI Sweden de déployer du personnel à Mila et ainsi d'établir une présence à Montréal.