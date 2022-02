Pékin 2022: autre sortie rapide de Shiffrin

PÉKIN – Personne n’aurait pu prédire qu’après deux épreuves de ski alpin, la grande championne américaine, véritable icône, ne peut franchir 10 portes aux Jeux olympiques. D’autant plus que Mikaela Shiffrin cherche à devenir la skieuse la plus décorée de l’histoire aux États-Unis.

Cette fois en slalom, Shiffrin est sortie de parcours dès le quatrième virage en première manche. Figurant parmi les prétendantes au titre olympique, la skieuse aux 47 titres mondiaux en slalom s’est assise dans la neige, la tête prostrée entre ses genoux, affaiblie par la malchance qui semble s’abattre sur son dos en Chine.

«Ce n’est pas encore fini, mais le slalom et le slalom géant étaient mes épreuves sur lesquelles j’avais mis le plus d’énergie. Avec ces résultats, je sens que tous les efforts n’ont servi à rien, a ronchonné la skieuse de 26 ans qui avait opté pour la ligne de course la plus agressive pour repousser ses limites.

“Ce sont des choses qui surviennent. Je dois apprendre à l’accepter et ne pas être trop dure envers moi, a-t-elle ajouté. Mais quand on y pense, tout ça pour 10 portes au total. Ce n’est pas moi.”

La meneuse en Coupe du Monde, la Slovaque Petra Vhlova, a grimpé sur la plus haute marche du podium à ce slalom. L’Autrichienne Katharina Liensberger, et la Suissesse, Wendy Holderner, l’ont suivie.

Plus rien n’est sur

Shiffrin figure au second rang du classement de la Coupe du monde en slalom. Si elle ne rafle qu’un seul titre aux cinq disciplines dans lesquelles elle s’était inscrite à ces Jeux, elle deviendrait la skieuse olympique la plus titrée de l’histoire du ski alpin. Elle en compte déjà trois.

Mais on utilise l’imparfait pour ses inscriptions, car rien n’est plus aussi certain. Incapable de trouver ce qui cloche, elle ne voudrait pas nuire à son équipe.

Les cinq épreuves apparaissaient à sa fiche olympique pékinoise sur le site interne destiné aux médias. Hier soir, les épreuves de descente, Super-G et combiné n’y figuraient plus. Le Super-G est prévu ce soir, heure du Québec.

