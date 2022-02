[PHOTOS] Il vole une voiture à Gatineau, de l’essence en Mauricie et des cigarettes dans Portneuf avant d’être arrêté

Un homme qui aurait volé une voiture à Gatineau et de l’essence en Mauricie a finalement été arrêté après avoir dérobé un paquet de cigarettes dans un dépanneur de la région de Portneuf, mercredi.

L’intervention des agents de la Sûreté du Québec (SQ) à Portneuf a débuté vers 12h, quand on leur fait part d’un vol de cigarettes dans un dépanneur de la rue du Collège, à Pont-Rouge.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Une description de l’individu fautif et de son véhicule a permis aux autorités de le localiser rapidement sur une autoroute à proximité. Refusant de s’immobiliser, le voleur a toutefois semé les policiers pendant quelque temps.

Ce sont les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) qui sont finalement parvenus à lui mettre la main au collet, une trentaine de minutes plus tard.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Le suspect d’une vingtaine d’années se trouvait alors à l’arrière d’un commerce de Saint-Augustin-de-Desmaures, sur la rue de l’Hêtrière.

Vols en série

Ce n’est qu’après son arrestation que les autorités ont réalisé que l’homme de Gatineau se promenait à bord d’un véhicule volé dans sa ville d’origine.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Il a également été impliqué dans un vol d’essence et une fuite des policiers dans le secteur de Saint-Boniface et Shawinigan, plus tôt mercredi. Au moment d’écrire ces lignes, le suspect devait être rencontré par des enquêteurs de Portneuf.

«Il pourrait face à des accusations de capacité affaiblies par l’alcool, fuite, recel, vol et bris de probation», a fait savoir Hélène Nepton, de la SQ.

Le corps de police provincial a assuré qu’il n’y avait eu aucune poursuite, collision ou blessé dans cette affaire.