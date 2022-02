Pourquoi ne pas être plus sévère avec les antivaccins

C’est une excellente et pertinente réplique que celle de L. Léveillé, ce matin, dans votre rubrique. Sa conclusion voulant que les antivaccins soient des égoïstes et des ignorants me va parfaitement et me donne envie de vous dire ce que j’en pense.

J’en ai plein le dos de tous ces imbéciles qui nient la nécessité de se faire vacciner. Puisqu’ils n’ont aucune confiance dans les immunologues, les biochimistes et tous les autres diplômé(e)s, qu’est-ce qu’ils viennent foutre dans nos hôpitaux déjà surchargés ? Je suis furieux contre ces personnes au quotient intellectuel douteux !

Tout comme l’ont fait certains pays, notamment la Suisse, l’Autriche, et dernièrement Singapour, tous les non-vaccinés de ces pays sont désormais refusés dans beaucoup d’endroits. Et le plus important, c’est que s’ils se présentent à l’urgence d’un hôpital pour se faire soigner, ce n’est pas leur carte d’assurance maladie qu’on leur demandera, mais leur carte de crédit afin qu’ils assument les frais. De plus, on ne leur octroiera pas la place de quelqu’un déjà en attente d’une chirurgie ou d’un autre traitement, ils devront « suivre la file ».

Pourquoi ne pas faire la même chose au Québec, de manière à protéger tous ceux et celles qui obéissent aux lois et qui sont respectueux de la justice et des autres citoyens ? On en a marre de ces pauvres hurluberlus imbéciles qui ne respectent rien ni personne, et pour qui leur seule petite et médiocre personne compte. Je suggère fortement à notre premier ministre, monsieur Legault, de faire passer une loi afin de nettoyer notre paysage de ces demi-portions nuisibles.

Jacques Nalis

Vous n’êtes pas le seul à souhaiter que ce genre de mesure radicale soit appliquée chez nous. Je ne vous cacherai pas que j’y ai pensé aussi, tant l’inconscience de certains me met dans un état de malaise indescriptible. D’autant plus que j’ai autour de moi des proches qui sont en attente d’une chirurgie depuis trop longtemps. Mais il semble que la Charte canadienne des droits de la personne ne nous permettrait pas d’agir en ce sens.

Et pour ajouter une couche à notre incapacité à faire réagir ces récalcitrants, je fus à même de constater récemment avec un proche qu’il est inutile de tenter d’utiliser la logique pour les convaincre, puisque dès qu’on entre sur ce terrain, ils se rabattent sur le fait qu’ils n’ont pas confiance aux vaccins existants, et qu’ils refusent même d’admettre, alors que c’est une vérité statistique, que la majorité des cas actuels sont des gens non vaccinés.