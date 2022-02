Que pensent les partis politiques du droit à la déconnexion?

Si plusieurs pays ont pris l’initiative d’encadrer le télétravail et de contraindre les employeurs à revoir leur culture d’entreprise, ce n’est pas chose faite au Canada ni au Québec. On a sondé les grands partis politiques de la province et le ministre du Travail du Canada pour prendre leur pouls sur la question.

• À lire aussi: Le droit à la déconnexion pour décrocher une fois la journée terminée

Bien que la frontière trouble entre vie professionnelle et vie privée puisse « mener à des enjeux liés à la déconnexion hors des heures de travail», le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, mentionne que «Québec protège déjà les horaires de travail, la durée de travail, le temps de repos et la rémunération en vertu à la Loi sur les normes du travail».

«On a recensé plus de 15 000 conventions collectives : aucune clause ne ressort sur la déconnexion. À ce stade-ci, il n’est pas opportun de légiférer afin d’obliger l’adoption d’une politique sur le droit à la déconnexion», laisse savoir le ministre et député de la CAQ.

Il conseille cependant aux entreprises de discuter avec «leurs salariés et leurs syndicats afin de mettre en application de saines pratiques de gestion des ressources humaines».

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Pour le Parti Québécois (PQ), «il faut que les lois du travail reflètent le plus sensiblement la réalité des travailleurs pour couvrir le plus de gens possible».

«Les comportements quant à la déconnexion doivent être traités par l’État comme c’est le cas pour les autres normes du travail, croit le porte-parole en matière de travail du PQ, Sylvain Gaudreault. Le gouvernement ne peut pas toujours déléguer aux entreprises la gestion de ces genres d’enjeux, on ne s’y retrouvera plus.»

Le député de Jonquière ajoute qu’il importe de baliser «la mince ligne entre vie personnelle et l’emploi» quant aux appareils électroniques pour prévenir «des surmenages ou autres problèmes de santé psychologiques issus des relations d’emploi».

Photo d'archives, Simon Clark

Finalement, le Parti libéral du Québec (PLQ) se dit simplement «ouvert à l’idée d’analyser tous les enjeux reliés au droit à la déconnexion».

«Tout le monde sera d’accord, il y aura un avant et un après pandémie. Le télétravail est devenu une normalité et, avec lui, sont apparus les avantages et les inconvénients», dit le porte-parole de l’opposition officielle en matière de travail et député de Viau, Frantz Benjamin.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Québec solidaire en avant de la parade

Québec solidaire se dit le premier employeur québécois à avoir intégré le droit à la déconnexion dans sa convention collective en plus d’avoir présenté un premier projet de loi en la matière.

Présenté en décembre 2021, le projet de loi 799 de Québec solidaire prévoit que «tout employeur doit établir une politique de déconnexion en dehors des heures de travail applicable à l’ensemble de ses salariés». La politique doit notamment «déterminer les périodes de temps durant lesquelles un salarié a droit d’être coupé de toute communication relative à son emploi» et «prévoir un protocole d’utilisation des outils de communication en dehors des heures de travail».

Ces dispositions sont semblables à celles prévues dans d’autres pays comme la France, le Portugal et la Belgique notamment, à la différence que Québec solidaire prévoit des amendes parfois très salées, variant de 2000$ à 50 000$ par employeur fautif. Appelé à commenter ces dispositions pénales, le député d’Hochelaga-Maisonneuve pour Québec solidaire, Alexandre Leduc, veut se montrer flexible.

Simon Clark/Agence QMI

«On ne souhaite pas une politique rédigée à la virgule près qui s’applique de manière mur-à-mur. On sait que ce ne serait pas viable, on sait que ce serait déconnecté de la réalité, déclare-t-il. On fait confiance aux différents milieux de travail de s’autogérer.»

Mais Alexandre Leduc l’admet: là où le bât blesse, c’est dans la culture du travail.

«Évidemment que les gens ne vont pas vouloir déplaire à leurs patrons. Si un employeur demande à un salarié de faire une tâche urgente un soir et qu’il se dit qu'il ne répondra pas parce que les normes du travail le protègent, ça ne le placera sans doute pas dans une bonne situation s’il convoite une promotion, par exemple», illustre le député.

«D’où l’idée de forcer les employeurs à se poser la question du droit à la déconnexion et poser la question à leurs salariés pour entamer un changement de culture», conclut-il.

Le gouvernement canadien prépare une offensive

De son côté, le gouvernement du Canada s’engage à élaborer une politique sur le droit à la déconnexion, en consultation avec les employeurs et groupes syndicaux sous réglementation fédérale.

«La capacité et l’attente d’être constamment connecté peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé mentale des employés, notamment l’anxiété, la dépression et l’épuisement professionnel», commente le bureau du ministre du Travail, Seamus O’Regan Jr.

Pour le moment, le gouvernement dit mener des consultations auprès de différents intervenants pour recueillir données et points de vue différents et se prépare à «avancer cette initiative importante».