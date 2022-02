Shawinigan: 860 000 $ de plus pour réparer une usine d'eau potable neuve

La Ville de Shawinigan a dû se résoudre a débourser 860 000 $ pour acheter de nouvelles membranes de filtration afin de réparer sa nouvelle usine d'eau potable de Lac-à-la-Pêche.

Inaugurée en 2020, l'usine a dû être mise à l'arrêt en décembre dernier en raison d'accumulation de sédiments dans ses membres qui empêchaient son bon fonctionnement. Depuis, la grande majorité des citoyens de Shawinigan connectés à l'aqueduc doivent faire bouillir leur eau, une mesure qui pourrait demeurer en vigueur jusqu'en juin.

Les nouvelles membranes devraient être livrées au cours des prochains mois. «Dès la fin février, on va en avoir une partie. Dès la fin mars, on va en avoir une deuxième. Y'aura des tests, des évaluations qui vont être faits. Nous, pour se sécuriser, on parle du début de l'été [pour la levée de l'avis d'ébullition]», a expliqué le maire Michel Angers.

Selon lui, les nouvelles membranes qui seront installées auront une durée de vie d'une dizaine d'années.

Solution pérenne?

Par ailleurs, M. Angers a laissé entendre que la Ville et son fournisseur, Suez, s'approchent d'une solution pour régler le problème de sédiments à l'usine.

«On commence à avoir une bonne idée, un bon plan de match de ce qu'on devra avoir en amont et en aval pour avoir une bonne filtration et s'assurer qu'il n'y aura pas de rejet», a-t-il assuré.

Cette déclaration laisse sceptique un voisin de l'usine, André Berthiaume, qui s'est retrouvé avec des rejets de l'usine sur son terrain en raison du bris.

«Si tu la repars et qu'elle me pollue encore, c'est pas d'avance pour moi. J'ai encore beaucoup de pollution chez nous et mes voisins aussi», s'est-il inquiété au micro de TVA Nouvelles.

Des citoyens excédés par les problèmes à l'usine entendent d’ailleurs tenir une manifestation samedi, à 14 h, devant l'hôtel de ville afin d'exiger plus de transparence de la Ville dans ce dossier. Les organisateurs invitent les participants à amener leurs casseroles pour s'assurer de se faire entendre.