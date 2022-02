Tensions au Parti Libéral du Canada: un coup de tonnerre nommé Lightbound

Le ciel s’assombrit pour les libéraux de Justin Trudeau après la sortie fracassante du député de la région de Québec Joël Lightbound, qui a accusé mardi matin son propre gouvernement d’avoir divisé la population avec son «ton» dénigrant envers la minorité non vaccinée.

M. Lightbound créé une onde de choc affirmant qu’il n’est «pas le seul» dans les banquettes libérales à sentir un «inconfort», voire un «malaise» face au «style de politique» et la «rhétorique» du gouvernement de Justin Trudeau lorsqu’il est question de vaccination.

«Il est plus que temps qu’on arrête de diviser la population, qu’on arrête de monter une partie de la population contre une autre. [...] D’une approche positive et rassembleuse, une décision a été prise d’adopter une approche qui divise et qui stigmatise», a-t-il lancé.

Avec des camions qui refusent de bouger en face du Parlement et deux blocus routiers à la frontière canado-américaine, la sortie du député de 34 ans s’avère une «crise dans une crise» qui pourrait faire des dommages importants, selon Eric Montigny, politologue à l’Université Laval.

«Le premier ministre n’entre dans une zone de grande turbulence avec aucune sortie de secours facile en vue», estime ce dernier. «La question, c’est de savoir si c’est un acte isolé ou si ça s’inscrit dans quelque chose de plus large chez les libéraux.»

«On sent que dans la famille libérale il y a de la grogne derrière les rideaux», a ajouté M. Montigny. Ce dernier croit est un avertissement pour M. Trudeau, qui se doit de prendre le pouls des membres de son caucus plus éloignés du pouvoir.

Or après avoir «politisé» la question de la vaccination lors des élections et depuis, comme le lui reproche M. Lightbound, il sera difficile pour Justin Trudeau de changer subitement d’approche. «Il s’est peinturé dans un coin depuis l’élection. C’était la trame de fond qu’il a employé dans les derniers mois.»

M. Lightbound a quitté son poste de président du caucus du Québec, mais restera membre du caucus libéral malgré l’offense à la ligne de parti. Il s’est dit «confiant» que le gouvernement peut s’accommoder d’une certaine dissidence dans ses rangs.

Suite à ma conférence de presse de ce matin, j’ai décidé de démissionner à titre de président du caucus du Québec. Je serai très heureux d’appuyer mon ou ma successeur dans la poursuite de notre travail. — Joël Lightbound (@JoelLightbound) February 8, 2022

Le député a plaidé pour que le gouvernement arrête de mettre tous les manifestants dans le même panier, soulignant que cela «contribue à la stigmatisation». «Pour moi, quand on réduit les êtres qui nous entourent à une seule identité, c’est toujours le premier pas vers la déshumanisation.»

«J’ai entendu des gens qui s’inquiètent de voir que certains semblent facilement, voire jovialement, oublier qu’on n’est pas tous égaux face au confinement. Que ce n’est pas tout le monde qui peut gagner sa vie sur un MacBook au chalet.»

Joël Lightbound ne s’est pas attaqué qu’à la forme de la gestion pandémique du gouvernement, mais aussi au fond, en plaidant notamment pour entamer «sans délai» les négociations sur les transferts en santé aux provinces et pour présenter un plan de déconfinement détaillé.

Il s’en est pris à l’obligation vaccinale pour les camionneurs traversant la frontière américaine, mesure qui a été la réelle bougie d’allumage du convoi qui occupe la ville d’Ottawa depuis près de deux semaines. Il a affirmé que la mesure faisait grimper de 15 à 20 % les coûts de transport pour la nourriture, alors qu’il est «incapable» d’obtenir les données qui «sous-tendent cette politique».

