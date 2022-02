Toronto: une possible manifestation force la fermeture de Queen’s Park

La police de Toronto a préféré prévenir plutôt que guérir en fermant les rues situées aux alentours de l’Assemblée législative de l’Ontario, mercredi, après des messages sur les médias sociaux laissant entendre une possible manifestation de véhicules.

«À compter de maintenant, Queen's Park Circle, de la rue College à la rue Bloor [sont fermées]. En réponse à plusieurs messages sur les médias sociaux annonçant une possible manifestation impliquant un grand nombre de véhicules, nous prenons des mesures pour limiter l'impact sur nos routes/résidents», a indiqué la police de Toronto en matinée sur Twitter.

Cette décision a été prise après la diffusion sur TikTok d’une vidéo d’un des organisateurs du «convoi de la liberté» à Ottawa, qui affirmait mardi soir que des manifestants pourraient se rendre le lendemain à Toronto.

«Je ne pense pas que Toronto ait eu assez de divertissement pour cela et Ottawa devient un peu collant avec ses forces de l'ordre, alors oui, demain, nous allons retirer les piquets et nous allons nous diriger vers Toronto», est-il possible d’entendre dire Chris Barber dans la vidéo. «À demain les gars, Toronto préparez-vous, ça va être épique, nous avons tous ces camions qui se dirigent vers vous».

Une présence accrue de policiers et de possibles fermetures supplémentaires pourraient être à prévoir au cours des prochains jours.

«La priorité des agents est de maintenir les voies d'urgence dégagées et de protéger les infrastructures clés», ont précisé les autorités, qui conseillent d’éviter le secteur.

Comme plusieurs autres villes canadiennes, Toronto avait été pris d’assaut par plusieurs manifestants du «convoi de la liberté» au cours de la fin de semaine. La situation n’avait toutefois pas pris les proportions du rassemblement à Ottawa, qui maintient son siège depuis bientôt deux semaines.