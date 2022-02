Troisième guerre mondiale sur glace en patinage de vitesse

PÉKIN – La référence attire l’attention et demande une répétition. On a bien entendu. L’équipe du relais féminin a établi son bunker dans le Palais omnisports de la capitale, près du champ de bataille que représente la patinoire.

• À lire aussi: Des erreurs ralentissent St-Germain: la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges termine 17e en slalom

• À lire aussi: Pékin 2022: Charles Hamelin évincé de la finale du 1500 mètres

• À lire aussi: Pékin 2022: Kim Boutin tombe en qualifications du 1000 mètres

L’image est forte, mais ô combien significative pour les quatre femmes déterminées à décrocher une importante médaille pour l’équipe et le pays.

Pas d’armistice possible avec les Chinoises, les Coréennes ou les autres rivales. C’est la troisième guerre mondiale qui s’annonce en finale, mercredi prochain.

«On blague avec la guerre, mais c’est notre état d’esprit», ont rectifié Kim Boutin, Courtney Sarault, Alyson Charles et Florence Brunelle à la sortie d’une course sans bavure, hier.

Pas de guerre? On peut en douter, parce que les patineurs et patineuses jouent du coude sur la glace du palais. Les contacts, les poussettes et les chutes sont légion dans toutes les courses. L’objectif est commun, vers la médaille.

Maintenant, la couleur dépendra des rebondissements et du hasard sur la piste qui prend très souvent des airs d’allée de quilles.

Cette mentalité de guerrière n’est donc pas si mauvaise.

«Nous voulons déployer de l’énergie et une bonne stratégie. Nous l’avons pratiquée dans les derniers jours. Dans notre mentalité, c’est comme si nous allions à la guerre», ont expliqué les filles avec entrain.

Parce qu’après les Jeux de Corée, en 2018, les membres du relais étaient rentrées bredouilles au Canada. Niet, pas de médaille, en raison d’une pénalité dans les derniers instants de la course.

À la guerre comme à la guerre. Sur une patinoire, bien sûr. Par chance, les filles du Comité olympique russe n’ont pas rendez-vous avec celles de l’Ukraine.