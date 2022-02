Troisième lien: Pas de «garantie» d’une première pelletée de terre d’ici octobre, dit Lehouillier

Gilles Lehouillier affirme ne pas avoir «la garantie» que le gouvernement Legault respectera sa promesse électorale de procéder à une première pelletée de terre du tunnel Québec-Lévis d’ici le scrutin provincial du 3 octobre.

C’est ce que le maire de Lévis a fait savoir, mercredi après-midi, lors d’un point de presse. «Moi, je n’ai pas la garantie. C’est plus à eux de la donner. On va voir dans les mois qui viennent», a-t-il soutenu.

Lors du scrutin de 2018, la Coalition Avenir Québec (CAQ) s’est engagée à ce que la première pelletée de terre du 3e lien ait lieu au cours d’un éventuel premier mandat. En mai 2021, le ministre des Transports, François Bonnardel, a même promis qu’elle sera «plus que symbolique».

«C’est certain, on ne s’en va pas juste couper le gazon», a-t-il assuré à ce moment-là (rappel ici : https://www.journaldequebec.com/2021/05/25/pas-question-de-reculer-sur-le-3e-lien).

Sur les freins

Généralement très enthousiaste chaque fois qu’il est question du 3e lien, M. Lehouillier a étrangement paru réfréner ses ardeurs mercredi. Lors d’un discours virtuel devant la Chambre de commerce de Lévis, il a à peine effleuré ce sujet qui lui tient d’habitude particulièrement à cœur.

Interrogé plus tard par les journalistes, il a affirmé «qu’il faut juste se rendre compte que ce ne sont pas (le tramway et le 3e lien) des projets faciles. On n’arrive pas un bon matin, on se lève, on se dit que tout est réglé et on procède. Franchissons les étapes une à une dans ces processus-là», a-t-il proposé.

Cela dit, le maire de Lévis a insisté pour dire qu’il ne nourrit aucun doute quant à la «volonté gouvernementale d’améliorer cette mobilité-là».

