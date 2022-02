Tuukka Rask annonce sa retraite

Le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask a annoncé sa retraite du hockey professionnel, mercredi après-midi, après avoir éprouvé d’autres ennuis physiques dans les derniers jours.

• À lire aussi: Martin St-Louis, l’homme de confiance

L’athlète de 34 ans l’a indiqué dans un long message publié sur les réseaux sociaux du club du Massachusetts.

«Il s’agit de la journée que j’espérais jamais ne voir venir», a écrit Rask.

«Quand j’ai pris la décision de me faire opérer à la hanche l’été dernier, je savais que la route vers la récupération serait tout un défi. Je savais aussi que c’est quelque chose que je me devais de faire si je voulais être en mesure de jouer au hockey au meilleur de mes capacités. [...] Au courant des dernières semaines, j’ai réalisé que mon corps ne répond pas de la façon dont j’ai besoin pour jouer au niveau que je souhaite et que mes coéquipiers et les partisans des Bruins méritent.»

«Conséquemment, c’est avec le cœur gros que j’annonce que je me retire du hockey.»

Rask a effectué un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en paraphant un contrat d’une saison avec les Bruins en janvier dernier. Il avait décidé de ne pas signer de contrat l’été dernier, alors qu’il bénéficiait de son autonomie, afin de voir s’il était capable de revenir après son opération. Deux jours après s’être entendu avec le club de Boston, il effectuait son premier départ. Il a finalement disputé quatre parties en 2021-2022, maintenant une moyenne de buts alloués de 4,28 et un taux d’efficacité de ,844.

Rask a disputé l’entièreté de sa carrière dans la LNH avec les Bruins, eux qui avaient fait son acquisition des Maple Leafs de Toronto en juin 2006, et ce, en retour du gardien Andrew Raycroft. En 564 rencontres de la saison régulière du circuit Bettman, le Finlandais a maintenu un dossier de 308-165-66 et réussi 52 blanchissages.

À VOIR AUSSI