Vente de Duchesne et Fils à Namakor Holdings: une nouvelle bien reçue par le syndicat

La vente annoncée mardi de Duchesne et Fils, un important employeur de la Mauricie connu depuis des décennies pour ses clous et autres matériaux de construction, est bien accueillie par le syndicat des travailleurs de l’entreprise.

Le président de la section locale 160-Q du syndicat Unifor, Jocelyn Thiffault, juge que la vente de la compagnie établie à Yamachiche depuis 1927 à la société de portefeuille Namakor Holdings lui permettra d’atteindre un tout autre niveau.

«Nous voyons cette transaction d'un œil très positif. La semaine dernière, les acquéreurs ont rencontré l’ensemble des employés, nous a indiqué M. Thiffault, mercredi. Également, des échanges sont prévus entre l’exécutif syndical et la haute direction ce vendredi. Nous devrions en apprendre davantage sur leur vision à ce moment.»

M. Thiffault n’entrevoit pas de mises à pied, ajoutant que la convention collective des travailleurs est encore valide pour cinq ans.

«Notre secteur est en pleine croissance. Je ne crois pas qu’il y ait de licenciements», a-t-il dit.

Yvon Milette, un employé comptant 46 ans de service chez Duchesne, est du même avis. Selon lui, cette transaction est très positive pour la compagnie, car elle pourra prendre de l’expansion.

«Ça permettra une meilleure percée aux États-Unis. Namakor Holdings apporte le financement nécessaire afin que nous puissions ajouter de nouveaux produits et rivaliser avec la concurrence. La compétition est très forte dans notre secteur», a-t-il mentionné.

L’homme de 65 ans ne craint pas du tout de perdre son emploi. Il a ajouté que l’entreprise est à la recherche d’une vingtaine d’employés à l’heure actuelle.

Duchesne et Fils a comme clients des centres de rénovation, quincailleries, centres de distribution et manufacturiers spécialisés au Canada et aux États-Unis. L’entreprise emploie plus de 200 personnes.

L’acquéreur, Namakor Holdings, est une firme québécoise d’investissement à long terme. Elle s’est donné comme spécialité d’acheter des PME du secteur manufacturier nord-américain qu’elle accompagne par la suite afin de les amener vers une plus grande efficacité opérationnelle, une croissance de leurs revenus, par le biais notamment d’acquisitions internationales.