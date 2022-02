Alpina, encore plus rare qu’une Rolls-Royce

Après avoir effectué l’essai de la BMW B8 Alpina 2022,le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas a eu l’idée de parler de la marque Alpina lors de son balado Au Volant sur QUB radio.

« Aujourd’hui, Alpina Automobiles est un petit constructeur qui compte moins de 300 employés, et qui ne produit qu’autour de 1 700 véhicules par année pour le marché mondial », raconte-t-il.

En effet, Gabriel ajoute que les modèles Alpina sont plus rares et exclusifs que des Rolls-Royce et Ferrari!

Pour comprendre l’histoire de la marque, il faut remonter aux années 1950. Initialement, Alpina était une firme qui fabriquait des machines à écrire de très grande qualité, explique Gabriel. Le fils du patron, Burkard Bovensiepen, était censé prendre le flambeau de l’entreprise, contre son gré.

Passionné d’automobile, il achète une BMW 1500 en 1962. Trouvant qu’elle manquait de puissance, Burkard a utilisé le matériel d’usinage de la compagnie pour créer un double carburateur. Cet exploit technologique lui a permis d’extirper 15% plus de puissance, augmentant la cavalerie à 96 chevaux.

En 1963, le jeune homme glissait des dépliants sous les essuie-glaces de chaque BMW 1500 qu’il croisait. L’idée était d’inviter les automobilistes à le contacter pour faire installer ledit carburateur. Cette démarche a attiré le département des ventes de BMW.

Deux ans plus tard, en 1965, Burkard fonde la société Alpina Burkard Bovensiepen GmbH. La marque s’établira dans le sport automobile et connaîtra beaucoup de succès. En 1977, l’emblème quitte le monde de la course pour se consacrer uniquement au développement de voitures haut de gamme produites en série limitée.

