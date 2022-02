Canadien: «Aucun entraîneur de carrière ne serait venu à Montréal», selon Serge Savard

La direction du Canadien de Montréal a beaucoup déçu Serge Savard au cours des dernières années. En pleine saison désastreuse, l’équipe a cependant bien fait d'embaucher Martin St-Louis comme entraîneur-chef par intérim, selon le «Sénateur».

«Je pense que ç’a du sens. Parce qu’on nomme un entraîneur par intérim. Il n’y a pas un entraîneur de carrière qui serait venu à Montréal et qui aurait accepté un contrat de deux mois», a lancé l’ancien défenseur et directeur général au micro de Benoît Dutrizac, sur QUB radio.

Car il était temps d’agir après l’humiliante défaite de 7 à 1 contre les Devils du New Jersey, mardi, d’après Serge Savard.

«Les gars sont chanceux qu’il n’y avait personne dans les estrades, parce que ça n’aurait pas été beau. Dans le contexte actuel, c’est une bonne affaire de donner la job à Martin St-Louis et on va réévaluer. Peut-être que ce sera Patrick Roy l’an prochain...»

Le Tricolore aura fort à faire pour réparer les pots cassés, croit Savard. Selon lui, le CH doit d’abord et avant tout regarder dans sa propre cour pour le recrutement.

«J’avais trois ou quatre dépisteurs à temps plein au Québec et, quand j’ai quitté, à un moment donné, il n’y en avait seulement qu’un et il était à temps partiel. On a complètement négligé le potentiel du Québec, alors que c’était un atout pour nous autres. J’ai gagné des Coupes Stanley avec ça.»

Des critiques pour Bergevin

Membre du comité qui a recruté Marc Bergevin comme DG il y a 10 ans, Serge Savard n’a pas été sollicité par l’équipe depuis. Il croit par ailleurs que Bergevin n’a pas rempli ses promesses.

«J’ai gardé toute sa présentation et il a fait l’inverse de ce qu’il nous avait dit. Le repêchage québécois, les relations avec la presse, les relations avec les anciens Canadiens, les choses importantes qui nous avaient marqués, il a fait le contraire», a-t-il déploré.

«J’aurais aimé ça, les aider, mais ils n’ont pas voulu qu’on les aide.»

