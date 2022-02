CF Montréal: un dernier match avant le Mexique

ORLANDO | Le CF Montréal dispute un dernier match préparatoire vendredi soir en affrontant le Miami FC, une formation de la USL.

Pour l’occasion, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy va en profiter pour apporter les touches finales à son équipe avant qu’elle ne prenne la direction du Mexique pour affronter Santos Laguna, mardi prochain.

D’ailleurs, il a pris son temps pour aborder le sujet avec ses hommes.

« Aujourd’hui [jeudi] est le premier jour où j’ai commencé à parler de l’échéance qui est devant nous », a-t-il reconnu.

Bonne préparation

Mardi, son équipe a affronté à huis clos l’Union de Philadelphie dans une défaite de 2 à 1, ce qui portait son dossier présaison à une victoire, une défaite et un verdict nul.

« C’était un bon match, j’étais content parce qu’ils ont mis une bonne agressivité et on avait besoin de ça pour nous remettre dans le bain », a soutenu Nancy.

C’est le jeune Ismaël Koné qui a été l’unique marqueur du club.

« Il a mis une belle frappe de l’extérieur de la surface de réparation », a précisé Nancy.

Celui-ci a précisé que Philadelphie a offert une bonne opposition à son équipe dans cette rencontre qui s’est étirée sur 120 minutes afin que tout le monde ait beaucoup de temps de jeu.

Comme l’an passé

L’équipe devra se priver de Mason Toye et Bjørn Johnsen en attaque et devra s’appuyer essentiellement sur Romell Quioto, qui sera appuyé par Sunusi Ibrahim.

« En attaque, on est comme l’année dernière, ça n’a pas changé. Il y a des options et je vais analyser un peu ça avec le staff », a précisé Nancy.

Celui-ci peut notamment penser à quelques jeunes joueurs qui ont un certain flair offensif.

« Ismaël et Rida [Zouhir] prennent le rythme, mais ce ne sont pas des attaquants, ce sont plus des milieux offensifs d’une surface à l’autre. »

Bonne défense

Depuis le début du camp d’entraînement, Nancy a surtout travaillé à quatre défenseurs après avoir passé une très grande partie de la saison dernière avec cinq arrières.

« L’an passé, on a commencé à quatre et on a fait un changement la veille ou l’avant-veille du premier match. Pour l’instant, on est à cinq et peut-être qu’on va revenir à quatre, mais ça ne change pas la façon dont on travaille. »

Il s’est par ailleurs dit heureux de voir la façon dont son équipe se comporte dans le jeu défensif.

« Je suis content de la façon dont on défend, on veut un bloc un peu plus agressif. Je veux aussi que l’on travaille sur nos automatismes offensifs et défensifs [lors du match de vendredi soir]. »

Des spectateurs

D’autre part, on a appris mardi que l’équipe serait en mesure d’accueillir des spectateurs lors du match retour de ce quart de finale, le 22 février.

Le Stade olympique pourra être rempli à 50 % de sa capacité et les billets sont en vente depuis ce matin. Victor Wanyama est heureux de savoir que la rencontre ne sera pas disputée dans un stade vide.

« J’ai déjà joué au Stade olympique et il est bruyant quand il y a des spectateurs. Leur présence sera importante pour nous aider à passer à la prochaine étape. »