Cinéma et football: des répliques qui ont touché la corde sensible

Dans un sport d’équipe aussi rude, il n’est pas surprenant de constater qu’une sélection de répliques marquantes de films de football finit par mise sur plusieurs citations qui en appellent au dépassement de soi. Qui sait, les entraineurs chefs des Bengals de Cincinnati et des Rams de Los Angeles s’en inspireront peut-être lorsqu’ils s’adresseront à leurs joueurs, avant de sauter sur le terrain, dimanche soir.

« J’aimerais dire quelques mots à propos d’un gars que je connais, un ami. Il s’appelle Brian Piccolo. Il a le cœur d’un géant et cette forme rare de courage qui lui permet de rire de lui et de son adversaire : le cancer. Son attitude mentale me rend fier d’avoir un ami qui épelle le mot courage 24 heures par jour, tous les jours de sa vie. Maintenant, vous me faites une fleur en me donnant ce prix. Mais je vous le dis, Brian Piccolo est cet homme courageux qui devrait recevoir le prix George S. Halas. Il est à moi ce soir, il sera à Brian Piccolo demain. »

Film : Le destin de Brian (Brian’s Song)

Acteur : Billy Dee Williams

Difficile de trouver plus bel hommage à un ami (tiré d’une histoire vraie en plus) que celui de l’ancien joueur étoile Gale Sayers envers son coéquipier atteint d’un cancer incurable.

« Show me the money ! »

Film : Jerry Maguire

Acteur : Cuba Gooding Jr

Ou, en bon Québécois, « montre-moé le cash ! ». Joué par Jerry Maguire, l’agent Jerry Maguire doit hurler ces mots au téléphone pour convaincre le receveur étoile Rod Tidwell de demeurer son client. Cette réplique est vite devenue un classique du cinéma. Elle apparait même au 25e rang de la liste des 100 plus grandes répliques dans l’histoire du 7e Art de l’American Film Institute.

« Messieurs, nous sommes en enfer, actuellement. Croyez-moi. On peut y rester et se faire aplatir ou se battre pour s’en sortir. »

Film : Les héros du dimanche (Any Given Sunday)

Acteur : Al Pacino

Tout ne tourne pas rond chez les Sharks de Miami, équipe fictive en proie à des guerres intestines dans ce film d’Oliver Stone. L’entraineur Tony D’Amato a-t-il trouver les mots qui inciteront ses hommes à se sortir du pétrin ?

« Être parfait, ça signifie de pouvoir regarder vos amis dans les yeux et savoir que vous ne les avez pas laissé tomber parce que vous leur avez dit la vérité. Et cette vérité, c’est que vous avez fait tout ce que vous pouviez. »

Film : Les lumières du vendredi soir (Friday Night Lights)

Acteur : Billy Bob Thornton

À ses joueurs d’école secondaire, le coach Gary Gaines a décidé de parler d’autre chose que de stratégies offensives ou défensives à la mi-temps du match décisif.

« Aujourd’hui, je veux parler de nos adversaires cet après-midi. Ils sont plus gros, plus rapides, plus forts, ils ont plus d’expérience et sur papier, ils sont simplement meilleurs. Et ils le savent aussi. Mais je veux vous dire quelque chose qu’ils ignorent. Ils ne savent pas ce que vous avez dans le cœur. Moi je le sais. Je l’ai vu. »

Film : L’esprit d’une équipe (We Are Marshall)

Acteur : Matthew McConaughey

Une tendance lourde se précise ici : les meilleures répliques dans un film de football (ou de sport en général) sont souvent tirées du discours d’avant-match de l’entraineur-chef.

« Avoir des rêves, c’est ce qui rend la vie tolérable »

Film : Rudy

Acteur : Christopher Reed

De toute évidence, Daniel « Rudy » Ruettiger n’a jamais oublié ces mots prononcés par son ami Pete et il a fini par réaliser son rêve de jouer pour l’équipe de Notre-Dame.

« Si on ne forme pas une équipe maintenant, sur cette terre sacrée, nous serons aussi détruits, comme ils l’ont été. Je me fous que vous vous aimiez ou pas, mais vous allez vous respecter. Et alors peut-être, je ne sais pas, peut-être que nous allons apprendre à jouer à ce jeu comme des hommes. »

Film : En souvenir des Titans (Remember The Titans)

Acteur : Denzel Washington

Confronté à un club soumis à des tensions raciales, le coach Herman Boone a prononcé ces mots sur le site de la bataille de Gettysburg, point tournant de la guerre de Sécession américaine qui mènera à l’abolition de l’esclavage.

« La chose la plus importante à retenir : protéger ton quart-arrière. MOI. »

Film : The Longest Yard

Acteur : Burt Reynolds

Les quarts-arrières des Rams et des Bengals, Matthew Stafford et Joe Burrow ne le diront sûrement pas de façon aussi explicite à leurs coéquipiers, demain soir, mais ils n’en pensent sûrement pas moins que ce quart fictif organisant une confrontation entre taulards et gardiens de prison.

« Ces hommes ne sont pas des machines. Nous devons rendre hommage à nos guerriers. »

Film : Commotion (Concussion)

Acteur : Will Smith

De la bouche du médecin Bennet Omalu, qui a forcé la puissante NFL à se pencher sur les traumatismes crâniens subis par ses joueurs, cette réplique rappelle que des dizaines d’athlètes vont risquer leur santé à long terme, dimanche soir, dans l’espoir de remporter le match le plus important de la saison de football.