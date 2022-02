Crise du logement: la ministre Laforest a la solution sous les yeux: AccèsLogis!

Chez moi en Gaspésie, à Montréal, à Joliette, partout au Québec, on manque de logements. À un point tel que de plus en plus de personnes se retrouvent même à vivre des situations d’itinérance. Or, avoir un toit sur la tête, n’est-ce pas la «première priorité» pour tout un chacun?

On dit la crise actuelle sans précédent; en fait, nous sommes déjà passés par là, à la fin des années 1990. À l’époque, pour répondre à la pénurie de logements, le Parti Québécois avait innové en mettant sur pied AccèsLogis, un programme de développement de logements sociaux unique au monde. Pourquoi, unique? Car il faisait clairement le choix de l’habitation sociale, en subventionnant des projets portés par les milieux et, surtout, par des entreprises d’économie sociale. C’était là une grande et audacieuse avancée!

Mais on a ensuite négligé AccèsLogis. Les règnes libéraux et caquiste l’ont honteusement sous-financé. Le résultat, il est désormais sous nos yeux. Et évidemment, ce sont les personnes et les ménages vulnérables, celles et ceux ayant les revenus les plus modestes, qui sont davantage touchés.

En attente de financement

Si AccèsLogis avait été adéquatement financé ces dix dernières années, il n’y aurait pas de crise, actuellement. Car les quelque 10 000 logements sociaux que réclament les acteurs locaux – et qu’ont promis la CAQ et le PLQ – ne seraient pas, depuis de nombreuses années, en attente de financement.

Illustrons la situation avec l’exemple le plus récent: au lieu d’accorder le financement nécessaire pour que des projets utiles et opportuns voient le jour, la ministre de l’Habitation, Andrée Laforest, a choisi de créer un autre programme, mais sans lui allouer de nouvelles sommes. À cela, elle a ajouté les projets privés. Donc, de deux choses l’une: soit la CAQ tente d’abandonner AccèsLogis, soit elle souhaite détourner le programme de sa mission première, qui était de créer du logement social pour des personnes ayant besoin d’aide.

Certes, la participation du secteur privé peut aider, car nous avons besoin de construire plus de logements. Toutefois, je demeure inquiète, car les entreprises d’économie sociale, les initiatives citoyennes et les promoteurs privés se partagent une même enveloppe. Quel est l’avantage, s’il y en a un? Pourquoi ne pas avoir utilisé un programme qui existait déjà, qui avait fait ses preuves et qui n’attendait qu’un financement adéquat pour se déployer pleinement?

À l’écoute des gens

La ministre, peut-être, souhaitait se faire valoir. Montrer qu’elle avait les choses en main. N’empêche, elle n’aura pas convaincu grand monde, puisque le problème demeure entier. Au Parti Québécois, nous avons une philosophie différente. Notre priorité, c’est non seulement de financer les 10 000 logements en attente, mais aussi d’en construire de nouveaux. Nous écoutons les gens sur le terrain, qui disent, à raison, que les cibles de Québec sont largement en deçà des besoins. Depuis des mois, nous répétons qu’il faut construire 5000 logements par année, au cours des 5 prochaines années. Au minimum.

Nous le constatons partout au Québec, et pas seulement dans les centres urbains: nous avons plus que jamais besoin de logements. Et, manifestement, seul le Parti Québécois est en mesure de prendre ce virage, car il demeure le parti des grandes et audacieuses avancées sociales.

Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé et porte-parole du Parti Québécois en matière d’habitation