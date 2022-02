Démotivés et déroutés par la crise

Cours à distance. Pas de sports. Pas d’amis en personne pendant de longues périodes. Les jeunes ont payé le prix fort pour les restrictions sanitaires et cela se répercute sur leur motivation scolaire et leur confiance quant à leurs choix de carrière.

Selon un sondage de Desjardins/Academos obtenu en exclusivité par Le Journal, 45 % des Québécois âgés de 14 à 30 ans sont anxieux ou très anxieux par rapport à leur choix de carrière. Sur une échelle de 0 à 10, 38 % des jeunes d’ici estiment que leur motivation pour l’école est sous la note de passage.

« C’est clair que le sondage est préoccupant », indique le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, père de quatre enfants. « Mais je suis positif, car il y a des solutions qui sont déjà identifiées », poursuit-il.

Ce dernier a publié une lettre d’opinion pour que les étudiants aient le droit de rêver à l’après-pandémie.

Selon le sondage réalisé auprès de 2006 personnes, 27 % des jeunes ont revu leur plan d’avenir depuis l’arrivée de la COVID-19.

Les secteurs qui ont, aujourd’hui, la cote sont « l’enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux », la « santé », les « arts, culture, sports et loisirs », la « gestion » et « l’entrepreneuriat ».

Les « ressources naturelles, agriculture et production », « fabrication et services publics » et le « transport et la machinerie » arrivent, quant à eux, en queue de peloton au Québec.

« La bonne nouvelle, c’est que lorsqu’on pose la question aux jeunes sur les métiers qui les attirent, ce sont des métiers que nous avons besoin dans notre société », se réjouit M. Cormier, estimant qu’il y a toutefois du travail à faire.

Implication dans les décisions

Le numéro un chez Desjardins est d’avis que les entreprises et organismes doivent s’impliquer davantage pour faire du mentorat auprès de la relève.

« Il faut trouver le moyen dans nos décisions, nos réflexions [de les impliquer] », répond M. Cormier. « Qu’on pense à la lutte aux changements climatiques ou au système de santé », poursuit-il, préoccupé également par l’accès à la propriété pour la prochaine génération en raison des prix.

Cette situation inquiète notamment Chloé Poirier, une étudiante en technique en architecture au Cégep du Vieux Montréal.

« J’ai un peu peur parce qu’en ce moment le salaire minimum ne permet pas d’acheter des maisons ou de vivre tout seul près de l’université », confie-t-elle. « En ligne, ç’a été difficile l’apprentissage », poursuit-elle.

Pour Thierry Savard, étudiant en lutherie au Cégep du Vieux Montréal, les impacts de la pandémie devraient se résorber avec le temps.

Il concède toutefois qu’il y a présentement des « inquiétudes » en raison de la COVID-19 dans certains métiers.

Plus d’accompagnement

Desjardins est d’avis que l’une des solutions pour aider les jeunes passe par plus d’accompagnement pour le choix de carrière.

Selon le sondage, le degré de motivation scolaire se situe à 4,7 sur 10 quand un étudiant n’a pas de métier sur son radar. Cette note grimpe à 7,1 lorsqu’il a une cible.

Au troisième trimestre 2021, le taux de postes vacants (6,1 %) a atteint un record au Québec, alors que 238 050 postes étaient disponibles.

En 2021, Desjardins a bonifié à 80 millions de dollars ses investissements pour soutenir les jeunes. Ces sommes serviront cette année à appuyer plus de 3000 initiatives.

Des plans de carrière influencés par la pandémie

Niveau d’intérêt « très ou assez intéressé » par secteurs d’activités au Québec

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux : 48 %

Entrepreneuriat : 48 %

Arts, culture, sports et loisirs : 46 %

Secteur de la santé : 44 %

Gestion : 43 %

Sciences naturelles et appliquées : 39 %

Affaires, finance et administration : 38 %

Vente et services : 25 %

Ressources naturelles, agriculture et production connexe : 21 %

Métiers, transport et machinerie : 19 %

Fabrication et services d’utilité publique : 19 %

Source : Sondage de la firme SOM mené en collaboration avec Desjardins et Academo. Il a été réalisé du 21 décembre 2021 au 9 janvier 2022 auprès de 2006 étudiants au Québec et en Ontario âgés de 14 à 30 ans.