Des triples dômes avec spa privé pour une escapade près de Tremblant

Au même titre que les chalets d’inspiration scandinave, les dômes semblent proliférer, au Québec. Des simples, des doubles et même des triples, comme chez Bel Air Tremblant, un domaine de chalets et mini-chalets haut de gamme, situé à La Conception, dans les Laurentides.

Ces hébergements laurentiens ont toutefois une particularité qui plaira aux visiteurs : chaque unité comprend une terrasse avec un sauna et un bain à remous privé avec vue sur les étoiles. De quoi profiter en hiver des bienfaits des bains nordiques en toute intimité.

L’été, la terrasse en bois et son mobilier permettent de relaxer à l’extérieur en utilisant le barbecue.

Antoine Stab

À l’intérieur, le triple dôme est composé de trois dômes assemblés et tous reliés par une porte.

Le confort est au rendez-vous. Les deux dômes situés aux extrémités forment les chambres avec, dans chacune, un lit king, une demi-salle de bain et une télévision, en plus de l’internet Wi-Fi.

Antoine Stab

Chaque dôme dispose d’une large fenestration qui permet d’apprécier la nature environnante, même depuis l’intérieur.

Antoine Stab

Le dôme central fait office d’espace commun avec la salle à manger et une simple cuisinette : un petit réfrigérateur, un micro-ondes, un lavabo, deux plaques de cuisson et une cafetière Nespresso.

Ces hébergements peuvent donc accueillir quatre personnes, une famille ou deux couples.

Antoine Stab

Le vaste site forestier et montagneux de Bel Air Tremblant offre aussi, en plus des dômes, d’autres types d’hébergements haut de gamme : des pods de luxe et des chalets modernes de 4 à 12 personnes.

On y retrouve aussi un bistro (déjeuner et dîner), une salle de sport, un petit magasin d’alimentation, un restaurant de sushis et même une salle de cinéma.

Bel Air Tremblant

Prix : à partir de 370 $ la nuit

Infos : belairtremblant.com

QUOI FAIRE SUR PLACE ?

De nombreuses activités sont possibles en hiver: raquette, ski de fond, traîneau à chiens, fatbike électrique, patin à glace, tyrolienne.

ET DANS LES ALENTOURS ?