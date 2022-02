Dis-moi qui tu connais...

Commençons par le début. Malgré les votes de confiance que Jeff Gorton et Kent Hughes lui avaient accordés à leur arrivée, Dominique Ducharme ne pouvait plus diriger le Canadien plus longtemps. Le pauvre homme était cuit.

Ses joueurs ne l’entendaient plus depuis un bon moment. Je l’avais écrit en décembre.

Ça crevait les yeux.

Dommage pour Dominique.

À ce moment-ci, ses perspectives d’avenir semblent sombres. Il pourrait ne plus jamais diriger dans la Ligue nationale de hockey.

Mais qu’il soit remplacé par Martin St-Louis, ça, c’est une surprise !

Ironie du sort, St-Louis et Ducharme sont des amis de longue date. Ils se sont connus lors des deux saisons qu’ils ont jouées ensemble avec les Catamounts de l’Université du Vermont.

Pas différents des autres

Cela dit, la vague de nominations à laquelle on assiste au sein de l’état-major du Canadien me laisse perplexe.

Comme il l’avait laissé entendre à son entrée en fonction, Jeff Gorton est sorti des sentiers battus – out of the box comme il l’avait dit en anglais – en choisissant un agent, Kent Hughes, au poste de directeur général.

Hughes vient de faire de même en parachutant St-Louis derrière le banc.

Or, les trois hommes se connaissaient déjà très bien, signe qu’ils ne sont pas différents de la moyenne des gestionnaires de la LNH.

Comme quoi, encore une fois, ce n’est pas qui tu es, mais qui tu connais pour entrer dans l’univers du sport professionnel.

La filière new-yorkaise

Gorton était directeur général sous Glen Sather lors de la première saison de St-Louis avec les Rangers de New York. Il a été promu DG la saison suivante, qui fut la dernière de St-Louis dans la LNH.

Par la suite, St-Louis a dirigé le fils de Gorton, Jack, avec les Rangers de Midfairfield, équipe de niveau bantam établie au Connecticut.

Cette saison, les deux fils de Hughes, Jack et Riley, évoluent avec Ryan St-Louis, le fils de Martin, dans le programme de hockey de l’Université Northeastern, à Boston.

Pourquoi par intérim ?

Ne vous méprenez pas. Je n’ai rien contre Martin St-Louis, loin de là.

Au contraire, j’ai toujours été un fan. Comme tout le monde, j’admirais sa détermination. Il se présentait pour jouer à tous les soirs.

Le cheminement de sa carrière est un exemple pour les joueurs de petite taille qui se font dire par des incompétents qu’ils ne peuvent faire carrière dans la LNH.

Or, depuis l’annonce de sa nomination comme entraîneur-chef, je me pose des questions.

Comment un entraîneur d’une équipe de bantam peut-il devenir entraîneur d’une formation de la Ligue nationale de hockey ?

Le Canadien donne l’impression de procéder à une expérience.

Si l’équipe performe mieux sous la tutelle de St-Louis et que celui-ci se sent à l’aise dans ses fonctions, il pourrait être de retour la saison prochaine.

Mais, encore là, ça resterait à voir.

Futur adjoint de Hughes ?

Un vieux routier du sport me disait hier que St-Louis pourrait être les yeux et les oreilles du duo Gorton-Hughes, le temps de leur donner le pouls du vestiaire.

Ensuite, si St-Louis voulait retourner vivre à New York, il pourrait devenir adjoint au directeur général.

Reste que, pour le moment, j’ai du mal à suivre le raisonnement des nouveaux hommes de hockey du Canadien.

C’est une chose de faire appel à des candidats qui se trouvent hors des sentiers battus. Mais ça comporte un grand lot de risques.

Hughes et St-Louis sont des hommes fort respectables, mais le Canadien n’aurait-il pas besoin d’un directeur général et d’un entraîneur plus expérimentés à un moment où il n’a jamais été aussi démuni ?

J’ai des réserves, mais on va les regarder aller.

Souhaitons qu’ils ne se trompent pas parce que la marge d’erreur est à zéro.

Zéro en sept pour Roy...

Je me demande comment Patrick Roy doit se sentir. Je lui ai envoyé un texto hier, mais pas de réponse. Il attendra probablement sa prochaine rencontre avec les journalistes de Québec pour commenter les derniers développements chez le Canadien.

La succession de Dominique Ducharme était vraisemblablement sa dernière chance de revenir dans le giron du Tricolore.

Persona non grata

C’est la septième fois qu’il est rabroué par son ancienne équipe depuis 10 ans.

En 2012, Geoff Molson et Serge Savard, en quête d’un successeur à Pierre Gauthier, le rencontrent chez lui en Floride.

Marc Bergevin est nommé directeur général et fait appel à Michel Therrien pour occuper le poste d’entraîneur.

Zéro en deux pour Roy.

En 2017, Bergevin remplace Therrien par Claude Julien.

Zéro en trois pour Roy.

L’an dernier, Dominique Ducharme succède à Julien derrière le banc.

Zéro en quatre pour Roy.

Novembre dernier, Geoff Molson congédie Bergevin et décide de le remplacer par un duo.

Jeff Gorton devient vice-président des opérations hockey et Kent Hughes est nommé DG.

Zéro en six pour Roy.

Enfin, hier, Hughes surprend tout le monde en confiant la succession de Ducharme à Martin St-Louis.

Zéro en sept pour Roy.

Sur la liste noire

Je ne sais pas si Patrick a un avenir dans la Ligue nationale. Mais j’ai l’impression qu’il est sur une liste noire.

Son départ impromptu du Colorado lui colle à la peau.

Les dirigeants d’équipes craignent son tempérament fougueux et le croient incapable de travailler en collégialité.

Roy n’a pas besoin d’un emploi dans la LNH pour vivre, on s’entend, mais il aimerait faire amende honorable et montrer qu’il peut faire les bonnes choses.

Or, il semble que plus personne ne veuille lui accorder une deuxième chance.