Donald Trump : fosse abyssale d’indécence

Un nouveau livre vient de paraître sur la présidence Trump. Oui, un autre. Confidence man de Maggie Haberman n’offre pas une perspective nouvelle ou positive du 45e président, mais on ne devrait pas le balayer du revers de la main, ne serait-ce qu’en raison de l’expérience et du professionnalisme de la journaliste du New York Times.

La gagnante d’un Pulitzer pour la qualité de sa couverture de la politique nous offre ici plus révélations sur le traitement réservé aux archives pas le président Trump et son équipe. Ce n’est pas la première fois qu’on souligne cette problématique et j’y réservais moi-même un billet en décembre 2020.

L’historien en moi ne pouvait manquer de revenir sur le sujet une fois plus tant les informations partagées par Haberman sont révélatrices de l’indécence crasse du dernier président républicain et de l’amateurisme de son entourage.

Est-ce bien grave de détruire et même d’organiser la destruction d’archives présidentielles ? Oui. Brûler des notes, les jeter aux toilettes, les déchirer ou même les avaler va à l’encontre du Presidential Records Act de 1978. Les férus d’histoire se rappellent probablement qu’on a voté cette loi après une autre présidence ombrageuse, celle de Richard Nixon. Cette loi a une faille majeure : il n’y a aucune «police» pour la faire respecter. Une fois de plus on s’en remettait à la dignité du chef de l’exécutif...

Donald Trump est-il le seul président à ne pas avoir conservé l’ensemble de ses archives ? Non, mais il faut rappeler qu’avant la loi de 1978, ces documents n’étaient pas publics, ils étaient plutôt considérés comme personnels et leur préservation relevait du jugement du président.

Ce qui frappe une fois de plus avec cette nouvelle manifestation de malhonnêteté, c’est le traitement particulièrement cavalier des archives. Trump a même apporté avec lui des documents à Mar-A-Lago après sa présidence. Parmi les documents recherchés, on retrouvait les fameuses «lettres d’amour» de leader nord-coréen. L’équipe du président a maintenant retourné lesdites boîtes aux Archives, mais personne n’est en mesure de savoir ce qu’on a fait du contenu pendant de très nombreuses semaines.

Peut-être vous souvenez-vous de la controverse des courriels d’Hillary Clinton pendant la campagne 2016. Les interventions du directeur du FBI de l’époque James Comey avaient contribué à plomber la cote de popularité de la démocrate dans les sondages. Trump n’avait pas manqué d’exploiter la situation, répétant au grand plaisir de ses partisans le slogan «lock her up».

Quelqu’un se souvient si Mme Clinton avait été formellement accusée ou poursuivie dans ce dossier? Non, elle ne le fut pas. Cependant, tout comme Comey, je considérais que le comportement du couple Clinton manquait de transparence et qu’elle méritait d’être pointée du doigt pour une négligence qualifiée d’extrême pas le directeur du FBI.

Là où je deviens plus sévère avec le couple Clinton, c’est qu’eux aussi, à l’époque de la présidence de Bill, ou pendant la campagne d’Hillary, ne sont pas gênés pour jouer avec les limites, s’amusant parfois à les déplacer ou à les interpréter en leur faveur. Ce faisant, surtout à une époque où on ne s’embête plus de la nuance, ils ont pavé la voie à une crapule.

J’imagine déjà les lecteurs qui sont partisans de Trump rouler des yeux et imaginer leurs prochaines insultes ou menaces à mon endroit. Quoi M. Laliberté, Biden et les démocrates n’éprouvent pas assez de difficultés pour vous fournir du matériel sur une base régulière ? Vous ramenez encore Trump ?

Oui j’y reviens même si la majorité de mes textes traitent maintenant de l’actuelle administration. Je le fais pour deux raisons. Tout d’abord, M. Trump exerce encore une grande influence sur plusieurs de ses concitoyens et sur plusieurs élus républicains.

Son influence va même au-delà des frontières de son pays comme l’ont démontré des affiches perçues entre les mains de certains manifestants à Ottawa et Québec. Bien sûr, on ne met pas tous les manifestants dans le même panier, mais l’influence de Trump n’est plus anecdotique chez nous.

L’autre motif qui explique que je rédige toujours des billets sur l’ancien président est le devoir de mémoire. L’histoire américaine n’est pas dépourvue de politiciens ou de politiciennes fourbes, et ce, au sein des deux grands partis. Mais la présidence Trump fut historique à ce chapitre. Que pourrait-on maintenant reprocher à u président ou une présidente après toutes les largesses dont a bénéficié Trump ?

Il y a eu des présidents plus faibles que Donald Trump, sur le plan des compétences il y a eu pire, principalement au 19e siècle. Mais aucun n’a sciemment tenté de discréditer aussi souvent tout le système. Sans scrupule, il a même tenté de renverser le résultat des élections.

Lorsque nous écrirons l’histoire de sa présidence, une histoire incomplète ne serait-ce qu’en raison de la quantité d’archives détruites, on devra se pincer pour s’assurer que tout ça est vraiment arrivé.

Si un tel être a pu être élu, c’est en bonne partie en raison de la colère et de la frustration d’une bonne partie de la population américaine. Comme voisin des États-Unis, j’en veux aux démocrates de ne pas être mesure de respecter cette colère et d’offrir plus et mieux à ceux qui sont rejetés. J’en veux également à l’opportunisme de républicains qui sacrifient les fondements de leur régime au profit du gain à court terme.

Il n’est pas impossible que Trump revienne en 2024, mais je crains encore plus une version améliorée. Un politicien un peu plus rusé, structuré et mieux entouré pourrait bien tout renverser sur son passage.