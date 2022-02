Jason Kenney réitère que la manifestation à Coutts est illégale

Le premier ministre albertain Jason Kenney a de nouveau affirmé que la manifestation des camionneurs en cours depuis plusieurs jours à Coutts est illégale et dangereuse.

«Nous avons clairement fait savoir à la Gendarmerie royale du Canada et à notre force de police provinciale que le gouvernement et le public s’attendent à ce que les lois soient respectées, mais qu’ils sont responsables des décisions d’application de la loi», a-t-il déclaré selon Global News.

M. Kenney avait avancé lors d’une entrevue mercredi que des problèmes opérationnels avaient empêché l’application de la loi au poste frontalier de Coutts, notamment en raison de difficultés pour obtenir du matériel de remorquage, a rapporté le média.

Le premier ministre a également mentionné qu’il était «inexact» de comparer la manifestation des camionneurs en cours depuis plusieurs jours à Coutts à celle des défenseurs des terres autochtones.

Interrogé sur les allégations qui laissent entendre que la loi ne s’applique pas de la même façon pour tous les groupes, le premier ministre a répondu qu’il «n’aimait pas du tout» cette affirmation.

Il a notamment fait référence à la loi albertaine Critical Infrastructure Defence Act (CIDA), qui permet aux autorités de remettre des amendes et d’arrêter les personnes qui bloquent des infrastructures essentielles comme les autoroutes et les chemins de fer.

Elle avait été adoptée en mai 2020 face aux manifestations et aux blocages de voies ferrées qui s’opposaient à la construction du gazoduc Coastal Gas Link, en solidarité avec la communauté Wet’suwet’en.

Des interrogations ont cependant été soulevées récemment puisque la loi n’aurait pas été appliquée pour la manifestation de Coutts.

Le chef et le conseil de la Première nation Athabasca Chipewyan avaient indiqué la semaine passée qu’il était important de «reconnaître la disparité entre la façon dont les protestations autochtones et non autochtones sont abordées» par le gouvernement.

«Si les protestations pacifiques contre les infrastructures critiques à Coutts sont autorisées, nous nous attendons à ce qu’il en soit de même à l’avenir si les autochtones s’engagent dans des formes de protestation similaires», était-il possible de lire dans le communiqué.