«J’étais accro à mes messages» : Pas facile pour ces jeunes de décrocher du télétravail

Le passage rapide au télétravail depuis le début de la pandémie a mis à mal la santé mentale de bien des travailleurs et pour plusieurs, la déconnexion est rapidement devenue un défi de tous les jours. Le dénominateur commun de ces témoignages? Aucune politique n’a été mise en place par leur employeur afin d’encadrer le déroulement du travail à distance.

Anthony, 26 ans - «Je ne veux pas décevoir»

« Je travaille en administration, mais mon background technique fait que j’effectue beaucoup de tâches en dehors de la description de mon poste. » En télétravail depuis mars 2020, Anthony a hérité de beaucoup de dossiers en lien avec le fonctionnement des opérations à distance.

Après quelques semaines seulement, il a commencé à travailler hors des heures de bureau : « Au début tu trouves ça cool de travailler de chez toi, tu t’ouvres une petite bière après ta journée. J’ai fait le tour rapidement de la petite bière et je me disais que, tant qu’à m’ennuyer, je pouvais aller prendre de l’avance sur mes dossiers. »

Malgré ça, Anthony n’arrivait jamais vraiment à rattraper la charge de travail. Il s’est mis à se connecter au bureau le soir et la fin de semaine. « Il y a toujours quelque chose qui s’ajoute, on multiplie les réunions et ça ne laisse pas beaucoup de temps pour prendre du recul ou faire un suivi », reconnait-il.

Le jeune professionnel aime toujours autant son travail, mais l’arrivée d’un bébé dans la famille lui fait repenser à ses priorités : « C’est difficile de décrocher, on croit beaucoup en moi et je ne veux pas décevoir. Ma fille me ramène à la réalité, je veux aussi être là pour elle. »

Il avoue que, lorsque sa petite fille dort, il lui arrive de retourner ouvrir son ordinateur. « C’est le fun la liberté, mais c’est un couteau à double tranchant », remarque le jeune père.

Camille, 27 ans - «J'étais complètement épuisée»

« Tous les jours, je me réveillais deux heures avant mon réveil et je pensais au travail », raconte Camille qui travaillait alors comme adjointe administrative dans un OBNL en culture. Le secteur ayant été particulièrement mis à mal durant la pandémie, la petite équipe dont elle faisait partie s’est retrouvée submergée de travail. « Il y a tellement peu de gens et de financement, on devait toutes porter plusieurs chapeaux. C’était comme ça à travers tout le milieu des travailleurs de la culture », se désole-t-elle.

Déjà appelée à travailler les fins de semaine, Camille se retrouvait à ouvrir son ordinateur de travail sur ses heures de congé également. « Dès que quelque chose m’inquiétait, j’allais voir. Le travail m’envahissait tellement que je ne parlais que de ça. »

Ses gestionnaires n’ont jamais encouragé le fait d’être sans cesse connectée au bureau, mais n’ont rien fait pour encourager les employées de l’organisation à respecter les heures de travail. « On est encore en mode gestion de crise après 2 ans. Si on doit vivre avec la COVID, il serait temps de prendre le temps pour penser réellement au fonctionnement du télétravail », affirme Camille.

Bien que son travail ait pu aider à soutenir des artistes rendus encore plus précaires par la pandémie, Camille a dû faire une croix sur cet emploi. « J’étais complètement épuisée. Je me disais que ç’aurait pu être pire, mais ce n’est pas normal de travailler pendant un an et demi dans sa chambre à coucher. »

Delphine, 26 ans - «J'étais accro à mes messages»

« J’étais accro à mes messages, je voulais toujours savoir ce qui se passait quand je n’étais pas censée travailler », admet Delphine, agente de recherche pour une université. Elle s’était plutôt bien adaptée au télétravail au début de la pandémie, mais lorsqu’elle s’est mise à recevoir des courriels de ses collègues ou supérieurs en dehors des heures de bureau, c’est devenu difficile de les ignorer.

« Il est arrivé qu’on me demande dans une réunion un lundi matin ce que je pensais d’un courriel qu’on m’avait envoyé le vendredi en soirée. J’avais peur de rentrer au travail sans être au courant », raconte-t-elle. Delphine s’est donc mise à consulter ses courriels et ses conversations sur Teams à tout moment, même en vacances.

Elle aimerait que son employeur émette des directives claires sur la déconnexion, ce qui est laissé à la discrétion des départements. « Quand j’ai amené le fait qu’on recevait des messages à de drôles d’heures, on m’a répondu de ne simplement pas les lire. Il me semble qu’il est possible de planifier l’envoi d’un courriel pour plus tard, pourtant. »

Delphine a maintenant retiré tous les logiciels en lien avec son travail de son téléphone cellulaire et fait bien attention de fermer la porte de son bureau après sa journée de travail, ce qui l’aide à décrocher et profiter de ses temps libres. « J’ai remarqué que ça n’avait aucune conséquence négative sur la qualité de mon travail au final », se réjouit-elle.

Kariane, 29 ans - «Je recevais des messages d'élèves en détresse»

« En tant que prof, je ramenais déjà du travail à la maison. Avec la pandémie, la limite est devenue encore moins claire », explique Kariane, qui enseigne le français au secondaire. Elle a enseigné à distance durant l’année 2020 et lors de fermetures de classes dues aux éclosions de COVID.

Le passage à l’enseignement à distance s’étant fait très rapidement, elle considère que les élèves autant que les professeurs n’étaient pas bien outillés pour bien utiliser les outils technologiques. « Je suis devenue malgré moi la référence Teams de l’école, parce que j’allais chercher les réponses à mes questions sur les forums en ligne. On ne savait même pas comment enlever les notifications au début », raconte-t-elle.

Il lui arrivait souvent de recevoir des messages et des questions de ses élèves très tard le soir, auxquels elle répondait souvent sur-le-champ. La pandémie a été particulièrement dure sur le moral des jeunes, une raison de plus pour garder un contact étroit avec eux, selon Kariane. « Il m’est arrivé de recevoir des messages d’élèves en détresse pour qui j’étais une des seules adultes à qui ils pouvaient parler. Quand je recevais des questions, j’étais tellement enthousiaste de les voir participer que je voulais leur donner un retour aussitôt. »

Elle estime qu’il y a du bon à retirer de l’expérience de l’enseignement à distance, mais qu’il faut qu’il soit mieux encadré. « Je peux rejoindre mes élèves tellement plus vite et ils ont accès à tellement plus d’outils qu’avant. Il suffit de trouver l’équilibre », conclut-elle.

