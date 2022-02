Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier au Variété de «Star Académie»

Trois grandes amies très en voix se produiront lors du troisième Variété de «Star Académie» ce dimanche. Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier figureront en effet parmi les invités.

L’animateur Marc Dupré et les Académiciens recevront aussi la visite du DJ Pierre-Yves Lord et du groupe Clay and Friends.

Rappelons que Jérémy, Mathieu et Yannick sont les Académiciens en danger cette semaine.

Le Variété de «Star Académie» est présenté chaque dimanche, à 19 h, à TVA, suivi de «La vraie nature», qui accueille pour sa part Patrice Bélanger, Marjo et Danny St-Pierre.

