Klô Pelgag à Télé-Québec: le spectacle en ligne de l'année diffusée vendredi soir à la télé

Laurence «Baz» Morais devait réaliser un spectacle virtuel «tout sauf plate», en attendant la reprise en salles de la tournée pour «Notre-Dame-des-Sept-Douleurs» de Klô Pelgag, arrêtée par la pandémie.

Le défi était de «faire vivre des choses» aux téléspectateurs, alors qu’au départ, «Klô ne voulait pas vraiment faire de "show" virtuel», a expliqué Baz à l’Agence QMI. «Mais comme on voyait que la pandémie n’allait pas se finir de sitôt, elle m’a demandé de m’allier à elle pour créer quelque chose, qui ne serait pas un "show" virtuel "plate"», a-t-il ajouté.

PHOTO COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

Ensemble, le duo qui collabore depuis 2014 est parvenu à créer «Vivre: Le Spectacle spectral», un spectacle cinématographié qui va au-delà d’une simple prestation de l’album «Notre-Dame-des-Sept-Douleurs». L’œuvre artistique qu’ils ont montée n’aurait par ailleurs pas pu exister autrement que dans ce format, a fait valoir le réalisateur, qui a aussi travaillé avec Karim Ouellet, Alaclair Ensemble et Philippe B.

«J’avais envie qu’on vive quelque chose au travers de cette aventure cinématographique là. Qu’on vive des choses à travers l’artiste, qu’on sente qu’elle se mette en danger et qu’elle livre ses chansons sous une pression externe différente, un peu comme ça arrive dans un spectacle», a ajouté celui qui a également réalisé «Un show blizzard signé Cœur de pirate» et diffusé en janvier dernier sur Télé-Québec.

PHOTO COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

À la fois colorée et éclatée, l’œuvre musicale se déroule derrière les murs d’un bureau où tout est gris et sans vie: un contraste frappant. Des accents à la période pandémique ont été dispersés ici et là sans que ce soit trop flagrant et «pour que ça puisse bien vieillir».

«Je voulais que c’en soit un reflet, mais pas trop littéral et sans trop le dire. On ne voulait pas que ce soit trop associé à [la pandémie], mais bien entendu on s’est inspiré de ce qu’on vivait à ce moment-là», a précisé le réalisateur, décrivant ce spectacle comme le climax de leur collaboration, notamment en raison du budget et de la reconnaissance qu’ils ont reçue avec ce projet.

Enregistré en 12 heures, le film musical joue avec le chaos, l’esthétisme et l’environnement.

PHOTO COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

Avec la participation du quintette de cuivres Montréal Horn Stars et des comédiens Roy Dupuis et Emmanuel Schwartz, chaque chanson a été enregistrée deux fois, sans montage et dans l’ordre.

«Il n’y avait vraiment pas d’autre façon de le faire», a dit le réalisateur, qui voulait que le costume de la chanteuse demeure altéré du tableau précédent, tout le long du concert.

Le pari s’est avéré payant puisque «Vivre: Le Spectacle spectral» a été couronné spectacle francophone en ligne de l’année au dernier Gala de l’ADISQ, aussi récompensé pour sa mise en scène et sa scénographie lors de cette soirée.

PHOTO COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

«Vivre: Le Spectacle spectral» sera présenté sur les ondes de Télé-Québec ce vendredi à compter de 22 h.

La tournée pour «Notre-Dame-des-Sept-Douleurs» reprend officiellement samedi à Montmagny, dans Chaudière-Appalaches.

Tandis qu’une autre collaboration entre le cinéaste et l’autrice-compositrice-interprète devrait être poussée encore plus loin avec la sortie de son prochain album, «dont la forme est encore en mouvance», a indiqué Baz.

«Barbada»

L’autrice-compositrice-interprète Klô Pelgag signera la chanson thème de l’émission musicale pour enfant «Barbada», qui sera diffusée sur ICI TOU.TV dès la fin du mois de mars.

C’est la drag queen québécoise originaire de la Barbade Barbada qui assurera l’animation.

Avec ses costumes flamboyants et son sourire sympathique, elle initiera les tout petits à l’univers de la musique où, à chaque épisode, elle fera découvrir un instrument de musique ou un son aux enfants avec l’aide d’artistes invités.