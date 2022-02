Le droit à la déconnexion à travers le monde: voici ce que font d'autres pays

D’un bout à l’autre de la planète, plusieurs pays ont fait preuve d’initiative pour retrouver l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Tour d’horizon des politiques mises en place pour aider les employés à décrocher.

• À lire aussi: Que pensent les partis politiques québécois du droit à la déconnexion?

• À lire aussi: Le droit à la déconnexion, c'est important

France

Pionnière en la matière, la France a instauré officiellement le droit à la déconnexion dans son Code du travail en 2017. Par ce principe intégré dans la loi, on s’assure que l’employé n’est pas tenu d’être joignable en dehors de ses heures de travail. L’article de loi impose ainsi à chaque employeur de mettre en place une politique interne à ce sujet et d’instaurer des dispositifs visant à réguler l’utilisation des outils numériques. En revanche­­­, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette règle.

Portugal

En novembre 2021, le Portugal s’est doté d’une loi stipulant qu’il est désormais illégal pour un patron de contacter ses employés en dehors des heures de travail, sous peine de recevoir une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 $. Il s’agit de l’une des lois les plus sévères parmi toutes celles proposées un peu partout dans le monde.

• À lire aussi: Un chef d’entreprise offre des congés de maladie illimités à ses employés

Belgique

La Belgique s’est récemment positionnée en faveur du droit à la déconnexion. Depuis­­­ le 1er février, 65 000 employés de l’État ont le droit d’être indisponibles à la fin de leur journée de travail. Autrement dit, ils ont légalement le droit de ne pas répondre à leurs courriels, textos ou appels professionnels pour décrocher du travail, sauf pour des raisons «exceptionnelles» stipulées dans la loi.

• À lire aussi: Se blesser en chutant entre son lit et son bureau est un accident de travail

Irlande

Depuis avril 2021, l’Irlande a instauré un code de pratiques pour employeurs en s’inspirant du modèle français. Le code stipule que les employés ont le droit de se déconnecter de leur travail à la fin de la journée.

Allemagne

En Allemagne, ce sont des entreprises qui ont pris les devants pour procurer à leurs employés ce droit à la déconnexion. C’est le cas notamment de Volkswagen qui, en 2011, est devenue la première entreprise à bloquer à ses employés l’accès à leurs courriels sur leur téléphone de 18 h 15 à 7 h. Et même s’il n’existe aucune loi qui régisse le droit à la déconnexion dans le pays entier, l’Allemagne reconnaît depuis 1999 le droit des salariés de refuser tout contact avec leur employeur pendant un congé de maladie.

• À lire aussi: Ils démissionnent et dénoncent leurs mauvaises conditions de travail sur TikTok et Reddit

Italie

Le 6 mai 2021, l’Italie a reconnu le droit à la déconnexion pour les télétravailleurs. Cette loi, qui prévoit la déconnexion des appareils technologiques et des plateformes informatiques en dehors des heures de travail, doit faire l’objet d’un accord entre l’employé et l’employeur. L’Italie précise également que le droit à la déconnexion, qui est indispensable pour le repos et la santé des travailleurs, ne peut en aucun cas avoir des répercussions sur la rémunération de l’employé.

• À lire aussi: «J’étais accro à mes messages» : Pas facile pour ces jeunes de décrocher du télétravail

Espagne

L’Espagne a, pour sa part, opté pour la loi sur la déconnexion numérique, entrée en vigueur à l’été 2021. Cette loi donne le droit aux travailleurs de ne pas se connecter aux outils de travail numérique pendant leur temps de repos et leurs vacances­­­ et les modalités doivent être établies par l’employeur. Le gouvernement espagnol reconnaît le droit à la déconnexion du travailleur depuis 2018, mais la pandémie a poussé le pays à introduire le travail à distance dans sa loi.

• À lire aussi: Une infirmière raconte l'impact du temps supplémentaire obligatoire (TSO) sur sa vie

Corée du Sud

La culture du travail en Asie est loin d’être celle que l’on connaît en Occident. Le travail­­­ y est généralement glorifié, et l’hyperconnexion­­­, normalisée. Par exemple, il est impensable pour un travailleur de quitter le travail avant son patron. Conscient de l’enjeu, le gouvernement sud-coréen a pris l’initiative de couper le courant des ordinateurs de ses fonctionnaires le vendredi à 19h pour les pousser à quitter le boulot.

Philippines

Inspiré par la France, le gouvernement philippin a modifié son Code du travail en 2017. On oblige désormais les employeurs à instaurer une politique de déconnexion en y précisant les heures auxquelles les employés ne sont pas censés envoyer ou répondre à des courriels, messages ou appels liés au travail.

À VOIR AUSSI

Voici pourquoi ils quittent leur emploi