Le prix de l’action de Capital régional et coopératif Desjardins atteint un nouveau sommet

Le prix de l’action de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a atteint un nouveau sommet de 17,90 $, en date du 31 décembre 2021, soit un gain de 1,68 $ comparativement au prix en vigueur un an plus tôt.

La société publique a enregistré un bénéfice net de 234,5 millions $ en 2021 pour un rendement annuel de 10,3 %. L’actif net s’est chiffré à 2,59 millions $ au 31 décembre 2021, en hausse de 14,2 % par rapport à l’année précédente.

«Les montants record du prix de l’action et du bénéfice net s’ajoutent à la fierté de célébrer les 20 ans de CRCD, un fonds qui se distingue par l’appui qu’il consent, année après année, à la vitalité des régions du Québec», a déclaré Bernard Bolduc, président du conseil d’administration de CRCD.

Selon CRCD, ces résultats annuels sont principalement attribuables aux activités d’investissements à impact économique québécois qui ont généré un rendement de 18,5 %. «Celui-ci résulte du fait que la majorité des entreprises et coopératives du portefeuille ont connu une très bonne performance dans un contexte de relance», a-t-on précisé.

Les autres portefeuilles d’investissements ont généré un rendement de 4,4 %.

Au 31 décembre 2021, ce sont 672 entreprises, coopératives et fonds qui bénéficiaient d’engagements de 1,9 milliard $ par CRCD et ses fonds partenaires, dont 698 millions $ engagés en 2021, un montant qui dépasse le sommet précédent de 400 millions $ en 2019.

«Les sommes engagées en 2021 nous ont permis de dépasser significativement notre cible. Avec notre solide présence en régions, plus de 75 % des transactions réalisées représentent des investissements de 2 millions $ et moins. Nous avons également conclu six transactions de plus de 25 millions $, soit près de 38 % des sommes engagées de l’année», a souligné Marie-Hélène Nolet, cheffe de l’exploitation de Desjardins Capital, le gestionnaire de CRCD.