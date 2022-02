Le Super Bowl menacé par de possibles convois de camions

Les camionneurs canadiens ont donné des idées à leurs homologues américains, qui envisagent de venir perturber le Super Bowl prévu cette fin de semaine à Los Angeles, en Californie.

C’est ce qu’a laissé entendre le ministère américain de la Sécurité intérieure, qui a averti les autorités qu’un convoi de camionneurs opposé à la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pourrait affecter l’événement sportif prévu dimanche.

L’agence aurait «reçu des informations selon lesquelles des chauffeurs routiers prévoient de bloquer potentiellement des routes dans les principales villes métropolitaines des États-Unis pour protester, entre autres, contre l’obligation de se faire vacciner pour les routiers», a-t-il été précisé dans un bulletin obtenu par CNN.

«Le convoi commencera potentiellement en Californie dès la mi-février et arrivera à Washington DC à la mi-mars, ce qui pourrait avoir un impact sur le Super Bowl LVI prévu le 13 février et le discours sur l'état de l'Union prévu le 1er mars», est-il mentionné dans la note destinée aux autorités locales.

Les forces de l’ordre et les responsables de la sécurité du Super Bowl se préparent ainsi à toute perturbation éventuelle, selon un responsable fédéral des forces de l’ordre interrogé par la chaîne américaine.

Plus de 500 personnes du département de Sécurité intérieure sont par ailleurs affectées à la sécurité de la finale du championnat de la NFL, dont la planification est effectuée plus d’un an à l’avance.

Si aucun appel à la violence n’a été associé à ce convoi, il pourrait toutefois venir perturber les transports, mais aussi les services d’urgence et les opérations du gouvernement fédéral.

La sécurité autour du Capitole des États-Unis, à Washington DC, a également été renforcée par la Sécurité intérieure et des partenaires fédéraux, étatiques et locaux.