Le syndicat d’Air Transat dénonce «la gestion déficiente des frontières»

Le syndicat des agents de bord d’Air Transat dénonce «l’inertie du gouvernement Trudeau» dans sa gestion des frontières et demande la levée partielle des restrictions sanitaires imposées au transport aérien au Québec et au Canada.

«Le secteur du transport aérien est sans contredit un des plus affectés par les restrictions de la santé publique fédérale. Nos membres et les passagers doivent être obligatoirement vaccinés, des tests PCR sont exigés avant de monter sur un vol et un test est requis à l’arrivée au Canada. Ces mesures sont extrêmement coûteuses pour les voyageurs et pour le gouvernement. Si des allègements ne sont pas considérés prochainement, des centaines d’emplois seront à risque à Montréal, Toronto et Vancouver», a déclaré Dominic Levasseur, président du syndicat, qui dénonce «la gestion déficiente des frontières par les gouvernements».

Le syndicat estime que l’argent donné aux compagnies privées qui effectuent des tests devrait plutôt être alloué au système de santé, au secteur aérien et touristique «qui en ont vivement besoin».

Il demande au gouvernement de réduire rapidement les restrictions sanitaires aux frontières. «Elles sont démesurées et font agoniser des compagnies d’ici», a ajouté M. Levasseur.

Selon le syndicat, qui représente quelque 1650 membres dans le transport aérien au Québec, plus de 60 % des agents de bord sont toujours en situation de mise à pied.