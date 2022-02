Legault s’engage à préciser le coût du projet de 3e lien «ajusté»

Le premier ministre François Legault s’engage à préciser, «dans les prochains mois», le coût du projet de tunnel entre Québec et Lévis, dont le nombre de voies pourrait être révisé.

Interpellé en chambre par le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, François Legault a révélé que son ministre des Transports, François Bonnardel, travaille sur « différents scénarios » qui pourraient différer du projet dévoilé en mai 2021.

Rappelons qu’il était alors question d’un tunnel monotube avec trois voies dans chaque direction, dont une réservée au transport collectif, sur chacun des deux étages prévus. La facture ce projet qui impliquait la conception du plus gros tunnelier au monde devait se chiffrer entre 6 à 10 milliards $.

« Le ministre des Transports est en train de voir, est-ce que ça prend deux voies de plus? Quatre voies de plus? Est-ce qu’au total, on a besoin de deux voies? Quatre voies? Six voies? C'est ça qu'on est en train de regarder », a déclaré le chef caquiste, au Salon bleu.

« Pas mal précis »

« Dans les prochains mois, on va être capable de donner un estimé pas mal précis de combien le projet ajusté va couter », a-t-il ajouté.

Québec solidaire, qui fait campagne activement contre ce projet de tunnel autoroutier, estime qu’il s’agit d’une « obsession électorale » pour le premier ministre.

Jusqu’à présent, le gouvernement Legault s’était toujours abstenu d’indiquer si une mise à jour de l’état d’avancement de ce mégaprojet serait présentée avant l’automne, qui sera synonyme d’élections générales. Le début de travaux préparatoires est aussi prévu d'ici l'automne. Il s'agit d'ailleurs d'un engagement ferme de la CAQ.



« Le peuple québécois a le droit de connaitre combien va coûter le 3e lien du premier ministre », a martelé Gabriel Nadeau-Dubois, en demandant une fois de plus à François Legault d’indiquer « quel sera le prix maximal de son controversé projet de 3e lien ».