Les bons côtés de la pandémie

Elle continue de nous pourchasser cette foutue pandémie, mais pour plusieurs, dont moi, elle frappe tellement moins fort qu’on a l’impression qu’elle n’est plus qu’un petit vent d’été dans notre dos. Vous recevez majoritairement des textes qui font état de problèmes de couple, de famille ou de société, mais j’avais envie de participer ce matin à réjouir vos lecteurs en vous racontant mon histoire.

En mars 2020, mon mari, mes enfants et moi rentrions d’une semaine dans un tout-inclus du Mexique quand la COVID-19 a frappé. Je ne peux pas dire qu’on était dans une période faste, car notre union battait de l’aile, et ce voyage au soleil en famille, devait servir à nous remettre sur les rails.

L’obligation de se mettre au télétravail nous a forcés, mon conjoint et moi, à réviser nos façons de faire. Comme, en plus, les enfants n’allaient plus à l’école, il fallait organiser nos journées pour leur donner un maximum d’attention pour les stimuler à poursuivre leur scolarité, en ne comptant que sur nos capacités à tous les deux pour y parvenir.

D’un coup sec, notre course vers la réussite et l’argent devait céder sa place à la débrouillardise et à un mode de vie nouveau et inconnu. Je ne vous expliquerai pas dans le détail comment cela s’est produit pour nous, mais on l’a ressenti comme si on retournait aux années cinquante, du moins dans la manière dont mes parents m’en avaient parlé.

Les enfants et nous, on s’est mis à adorer le linge mou et à se désintéresser des vêtements griffés qui nous étaient indispensables avant. Je n’étais plus seule dans la cuisine pour préparer les repas, car tous, incluant mon mari, se bagarraient pour m’épauler dans la préparation des repas. Et nos soirées devant la télé traditionnelle sont devenues une habitude, qu’avec le temps, on avait fini par adopter.

Avec pour résultat que notre couple qui était au bord du divorce se porte mieux que jamais, qu’on a de moins en moins envie de partir se changer les idées au soleil, et que notre compte en banque s’est renfloué de façon spectaculaire, pour ne pas dire phénoménale.

Et en prime, mon mari et moi nous avons renoué avec les divers plaisirs de la vie, sans ressentir le besoin de nous comparer à personne d’autre. J’espère que ça va durer, car je suis tellement bien comme ça !

Une femme comblée

Puissiez-vous le rester, comblée, le plus longtemps possible. Et que votre famille en profite aussi ! Je souligne qu’une étude internationale, dont Léa Carrier a parlé dans La Presse il y a quelque temps, est toujours en cours pour collecter des données pertinentes, tant positives que négatives, pour évaluer les retombées de cette difficile période que nous venons de traverser. Ne plus retomber dans vos travers d’avant doit demeurer un objectif.