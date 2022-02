Nova Bus: une commande de 20 autobus électriques pour Houston

Le fabricant québécois d’autobus Nova Bus continue son implantation aux États-Unis grâce à une nouvelle commande de 20 autobus électriques LFSe+ pour la Metropolitan Transit Authority of Harris County de Houston, au Texas.

Un contrat a ainsi été attribué pour ces véhicules, en plus de 20 autres qui ont été mis en option dans le cadre d’une initiative de développement durable.

«C’est une excellente nouvelle pour New York et un grand pas en avant pour le transport durable», a déclaré jeudi par communiqué la sénatrice américaine Kirsten Gillibrand. «La production d’autobus électriques de Nova Bus est un pilier essentiel de l’économie du North Country et crée un avenir plus vert pour le transport.»

Ces 20 autobus LFSe+ vont ainsi devenir les premiers autobus électriques sur un parc total de 1300 véhicules de la Metropolitan Transit Authority of Harris County. Ils devraient être mis en service d’ici le quatrième trimestre de 2022.

«Ce contrat LFSe+ est le plus important que nous ayons obtenu jusqu’à présent aux États-Unis, et nous sommes fiers de poursuivre notre importante contribution à l’électrification des transports en Amérique du Nord en introduisant à Houston ces autobus zéro émission », a souligné Martin Larose, président de Nova Bus.

Les autobus de la compagnie québécoise desserviront les communautés de Houston qui sont les plus touchées par les émissions de carbone.