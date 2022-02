Occupation d’Ottawa: l’effet contagieux inquiète

L’effet contagieux du soi-disant convoi de la liberté est terriblement inquiétant. Sous le regard absent des autorités, non seulement prend-il en otage la ville d’Ottawa et ses résidents depuis deux semaines déjà.

D’autres camions bloquent aussi le pont Ambassador entre Windsor et Detroit. Sans compter d’autres convois similaires planifiés aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Europe, dont à Paris.

Des sondages indiquent même qu’une minorité de Canadiens serait favorable à la « cause » du convoi. C’est à se demander si ces gens connaissent ou non la vraie nature de ce « combat ».

Des informations étoffées sur le sujet abondent pourtant dans les médias depuis le début du siège d’Ottawa. La réalité est en effet que le convoi et ses clones ne sont pas ceux de la « liberté », mais d’une extrême droite décomplexée.

Son objectif principal, de l’aveu même des organisateurs, étant de faire lever toutes les mesures sanitaires et de renverser le gouvernement Trudeau.

Le convoi d’Ottawa est appuyé par l’aile trumpienne du Parti républicain, dont Donald Trump, de même que par la droite dure de l’Ouest canadien, aussi présente au Parti conservateur du Canada.

De fait, le noyau dur du convoi d’Ottawa est un ramassis bruyant de l’extrême droite trumpienne, de fondamentalistes chrétiens, de suprémacistes blancs, de complotistes, d’antisémites, etc.

Minoritaire, mais en croissance

D’où l’agressivité marquée de leurs messages et le port de croix gammées et de drapeaux confédérés. D’où leurs comportements intimidants face aux résidents d’Ottawa et aux journalistes.

Sans surprise, leur généreux financement émane des mêmes réseaux, ici et à l’étranger. Le niveau de fanatisme y étant hallucinant, il nous alerte à l’urgence de prendre la pleine mesure du réel.

Soit que l’extrême droite, sous diverses formes, a beau être minoritaire au pays, elle n’en est pas moins en croissance à travers l’Occident. Le Canada n’est pas une île.

Redisons-le, l’occupation d’Ottawa est un gâchis politique et policier monumental. Comment diable une telle débâcle a-t-elle pu se produire, perdurer et s’étendre au-delà même de nos frontières ?

En plus du premier ministre ontarien Doug Ford, du maire d’Ottawa Jim Watson et de son chef de police Peter Sloly, on a beaucoup blâmé Justin Trudeau pour son inaction.

Persister à ne rien faire

Or, ce mardi, le Toronto Star rapportait qu’avant même l’arrivée du convoi, « des responsables fédéraux » auraient demandé à la police d’Ottawa d’interdire l’accès des camions aux rues jouxtant le parlement. Aucun périmètre de sécurité ne fut toutefois érigé.

Le Toronto Star note d’ailleurs que Peter Sloly a tenté de s’en justifier en disant qu’il s’était fié à des informations venant des organisateurs eux-mêmes, voulant que le convoi quitte la ville au bout de trois jours.

L’agenda d’extrême droite du convoi et l’intention d’occuper Ottawa pour longtemps circulaient pourtant sur le web bien avant l’arrivée du convoi.

Si ce que rapporte le Toronto Star est exact, il faudra savoir comment et pourquoi Peter Sloly aurait choisi de se fier à la « parole » des organisateurs et non pas aux informations contraires circulant déjà sur le web.

Il faudra aussi expliquer la très grande complaisance des policiers envers les « manifestants ». Même devant des méfaits évidents. Pourquoi a-t-on laissé aussi des enfants sans protection alors qu’ils « vivent » dans une centaine de ces camions ?

Y aurait-il ou non des sympathies envers l’extrême droite au sein du corps de police d’Ottawa ? Et pourquoi, 14 jours plus tard, le problème, au lieu d’être réglé, prend-il encore de l’ampleur ?

Toutes ces questions doivent trouver réponse.