Quelle sera la stratégie de St-Louis?

La journée de mercredi a été fertile en émotions dans l’univers du Canadien de Montréal et la suivante ne sera pas de tout repos non plus.

Dominique Ducharme a été relevé de ses fonctions d'entraîneur-chef, puis Martin St-Louis a quelques heures plus tard été embauché par le CH pour assurer l’intérim.

L’ancienne vedette du Lightning de Tampa Bay hérite d’un mandat colossal : le Tricolore, cette saison, présente le pire dossier (8-30-7) de toute la Ligue nationale de hockey. La motivation semble avoir quitté les troupes depuis un bon moment déjà, comme la défaite de 7 à 1 subie mardi aux mains des Devils du New Jersey l’a illustré.

Quelle sera l’approche préconisée par St-Louis pour redynamiser ses ouailles? Avec quelle mentalité aborde-t-il ses nouvelles fonctions? Les réponses viendront rapidement, car l’ancien hockeyeur doit participer à une conférence de presse au complexe sportif de Brossard vers 11 h 30. Une séance d’entraînement au même endroit est prévue à 10 h 30.

Puis, il y aura le match en soirée contre les Capitals de Washington, une formation qui voudra freiner une séquence de deux échecs en dépit de l’absence d’Alexander Ovechkin, contraint de demeurer aux États-Unis afin de respecter les règles sanitaires en vigueur au Canada.

