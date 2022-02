REM: Montréal veut un siège à la table

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, demande que la Ville soit impliquée dans le processus décisionnel du projet de REM.

«Ce projet-là se passe sur le territoire de la Ville. C’est dans nos rues. Si la CDPQ veut faire un REM 2.0 en utilisant les mêmes procédés que pour le 1.0, la Ville on dit non: on doit être autour de la table», a expliqué Mme Plante, au cours d’une mêlée de presse.

Pour l’instant, elle ne pose toutefois aucune condition qui ferait en sorte que Montréal mettrait son veto, réitérant que la Ville veut voir le REM se concrétiser.

«On veut être davantage impliqué, parce que ce projet doit bien atterrir», a ajouté Mme Plante.

Plus de détails à venir...