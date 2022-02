Snowboard cross: Eliot Grondin domine en qualifications

Le Québécois Eliot Grondin s’est installé au premier rang des qualifications en snowboard cross en survolant la compétition, mercredi soir (heure du Québec) à Zhangjiakou, aux Jeux olympiques de Pékin.

Le planchiste de 20 ans n’a commis aucune erreur alors qu’il prenait le départ seul sur la piste. Le natif de Sainte-Marie n’a eu besoin que d’une seule descente pour se qualifier pour les huitièmes de finale, qui seront disputés au cours de la nuit.

Grondin a conclu sa course en 1 min 16,29 s, soit 71 centièmes plus rapidement que l’Autrichien Julian Lueftner. Ce dernier et ses compatriotes Jakob Dusek et Alessandro Haemmerle seront à surveiller lors des prochaines épreuves, eux qui ont pris les rangs 2 à 4.

Le Néo-Écossais Liam Moffatt, 13e, a réussi lui aussi à se qualifier du premier coup. Le Britanno-Colombien Kevin Hill a dû effectuer une seconde descente pour connaître son rang, le 26e.

Aux Jeux de Pyeongchang, en 2018, Grondin avait pris le 36e rang de la compétition.

Ça va bien pour les Canadiens au combiné alpin

À mi-chemin de l’épreuve du combiné alpin masculin, les Canadiens James Crawford et Brodie Seger sont installés aux deuxième et troisième rangs du classement.

Ils ont respectivement réalisé la descente en deux et 42 centièmes de seconde de plus que le meneur, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Le Britanno-Colombien Broderick Thompson a aussi terminé cette étape de la compétition dans le top 10, lui qui est présentement huitième. Finalement, le natif de Calgary Trevor Philp a pris le 19e échelon.

Les participants de cette épreuve ont rendez-vous jeudi pour la deuxième et dernière étape, un slalom. Le cumul de leurs deux chronos déterminera le classement final.

Un premier cas de dopage

Par ailleurs, l’Agence de contrôle internationale a annoncé que le skieur iranien Hossein Saveh Shemshaki avait été suspendu pour toute la durée des Jeux de Pékin, et ce, après avoir été contrôlé positif à un stéroïde anabolisant.

Le spécialiste des épreuves techniques représente le premier cas de dopage rendu public pendant les présentes olympiades. Il peut cependant encore contester sa sanction devant la chambre antidopage du Tribunal arbitral du sport.

Le skieur n’a jamais disputé une étape sur le circuit de la Coupe du monde. Son meilleur résultat en carrière est une 31e place en slalom aux Jeux de Sotchi (2014). L’homme de 36 ans avait également participé aux Jeux de Vancouver (2010).

Il s’agit du deuxième cas de dopage dans l’histoire de l’Iran aux Olympiques, après l’haltérophile Mohamad Nasehi Ar Jomand aux Jeux de Munich (1972).

Autres compétitions

En skeleton, le seul représentant canadien, Blake Enzie, est 19e après deux manches. L’Albertain n’est pas un favori dans cette épreuve, lui qui ne devance que six athlètes après deux manches. Avec un temps cumulatif de 2 min 03,41 s, il est trois secondes derrière le meneur, l’Allemand Christopher Grotheer.

Les troisièmes et quatrièmes manches du skeleton seront disputées vendredi matin.