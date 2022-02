Sting vend à son tour son catalogue d’auteur de chansons à Universal

Le chanteur britannique Sting a vendu la totalité de son catalogue d’auteurs de chansons, comprenant également son répertoire avec The Police, à une branche de Universal Music, a annoncé jeudi cette dernière.

La vente représente la dernière en date parmi les artistes qui cèdent leurs droits aux géants de l’industrie musicale.

Universal Music Publishing Group (UMPG) n’a pas dévoilé les termes financiers de l’accord dans son communiqué, mais la vente avoisinerait les 250 millions de dollars, selon les estimations de médias américains.

Elle réunit le catalogue de parolier de l’artiste de 70 ans avec celui de sa musique enregistrée, déjà contrôlé par Universal, selon le communiqué.

Universal recevra désormais tous les revenus et redevances liés aux œuvres de l’auteur de tubes comme «Every Breath You Take» et «Roxanne» avec The Police, ou encore de «Fields of Gold» en solo.

Dans un communiqué le chanteur s’est dit «ravi» que UMPG gère à présent son catalogue.

«Il est absolument essentiel pour moi que l’ensemble de mon œuvre élise domicile là où elle est estimée et respectée», a déclaré le chanteur, cité dans le communiqué d’UMPG.

La détention des droits des catalogues -- qui permettent de toucher des redevances à chaque utilisation d’une chanson, qu’il s’agisse d’un téléchargement, d’un passage dans un film ou une publicité -- peut se révéler très rentable sur le long terme.

L’ancien bassiste et meneur de The Police ajoute son nom à une liste grandissante de rockstars ayant vendu tout ou partie de leur catalogue musical via des transactions aux montants astronomiques mais jamais officiellement confirmés.

En 2021 le «Boss», Bruce Springsteen, a cédé à Sony Music la totalité de ses droits musicaux pour un montant record estimé à près d’un demi-milliard de dollars, tandis que le prix Nobel de littérature Bob Dylan a fait de même avec Universal Music pour une manne de quelque 300 millions de dollars.