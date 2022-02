Temple de la renommée du football: la cuvée 2022 est connue

Tony Boselli et LeRoy Butler auront dû atteindre 16 ans, mais ils feront finalement leur entrée au Temple de la renommée du football professionnel, dont l’identité des membres de la cuvée 2022 a été dévoilée jeudi.

L’absence de DeMarcus Ware et Devin Hester, à leur première année d’éligibilité, en fera sourciller plus d’un. On leur a toutefois préféré des athlètes qui ont longtemps été ignorés par le Temple.

Boselli, un plaqueur qui a excellé dans les années 1990, deviendra le premier membre des Jaguars de Jacksonville à faire son entrée à Canton. Celui qui a participé à cinq matchs du Pro Bowl n’a disputé que sept saisons dans la NFL, mais celles-ci furent très marquantes. Avant qu’une blessure ne mette un terme à sa carrière en 2001, Boselli avait protégé avec brio le quart Mark Brunell pour atteindre deux fois la finale de l’Association américaine entre 1996 et 1999.

Butler, un demi de sûreté, est l’un des six joueurs de l’histoire à avoir cumulé 30 interceptions et 20 sacs du quart en carrière. Il a été un visage important des Packers de Green Bay pendant 12 ans, remportant le Super Bowl avec l’équipe en 1997.

Après 20 années d’éligibilité, le joueur de ligne défensive Sam Mills sera aussi intronisé au panthéon, à titre posthume. L’ancien des Panthers de la Caroline et des Saints de La Nouvelle-Orléans, qui a joué dans la NFL dans les années 1980 et 1990, est décédé du cancer en 2005.

Les joueurs défensifs Richard Seymour et Bryant Young, le receveur Cliff Branch, l’entraîneur Dick Vermeil et le réputé officiel Art McNally font également partie de cette cuvée 2022. Ils seront officiellement intronisés au Temple de la renommée le 6 août prochain.