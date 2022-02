Un aquarium géant au Quartier des spectacles

Un aquarium géant qui évoquera l’effet des changements climatiques, à travers des scènes de la vie quotidienne, sera aménagé dans le Quartier des spectacles lors de la 16e édition du Festival TransAmériques.

Il sera possible de voir cette performance intitulée Holoscenes, gratuitement, les 25, 26, 27, 28 et 29 mai. Cette installation vivante de l’Américain Lars Janest un appel à l’éveil et à la résilience.

Le Festival TransAmériques, qui réunit danse et théâtre, a dévoilé, jeudi, cinq morceaux de sa 16e édition qui sera présentée du 25 mai au 9 juin. La totalité de la programmation sera annoncée le 22 mars.

Il s’agit de la première mouture de cette édition élaborée par les nouvelles codirectrices artistiques Martine Dennewald et Jessie Mills et qui marque, après deux années de pandémie, le retour d’un volet international, jumelé à des créations québécoises et canadiennes, en salle et à l’extérieur.

Le spectacle de danse Re:Incarnation, du chorégraphe nigérian Qudus Onikeku, à l’affiche les 25, 26, 27 et 28 mai, au Théâtre Jean-Duceppe, est une épopée africaine sur le cycle de la vie. Avec dix danseurs, deux musiciens et des sonorités dancehall, hip-hop et funky-house.

Présentée les 7, 8 et 9 juin au Théâtre Jean-Duceppe, la pièce Laboratoire poison, d’Adeline Rosenstein, qui met en vedette 12 interprètes, s’intéresse aux mouvements de résistance, à travers la Guerre d’Algérie, l'occupation allemande et la décolonisation du Congo. Ils incarnent la révolte des individus face au mur de l’autorité.

Le spectacle de danse Make Banana Cry du Torontois Andrew Tate et du Niçois Stephen Thomson, à l’affiche les 2, 3, 4 et 5 juin, à la Salle polyvalente de l’UQAM, proposera un spectacle de mode flamboyant visant à déconstruire les stéréotypes et qui se déroule dans le décor d’une fausse exposition.

La pièce M’appelle Mohamed Ali, présentée les 7, 8 et 9 juin au Quat’sous, raconte l’histoire d’un acteur africain qui s’apprête à incarner le célèbre boxeur et militant contre la ségrégation raciale. La création du Congolais Dieudonné Niangouna relie l’Afrique à l’Amérique par les poings de Mohamed Ali. On retrouve neuf interprètes sur les planches.

Les détails complets entourant ces cinq propositions sont en ligne à l’adresse fta.ca.