Un homme de l’Ohio mélange deux villes portant le nom d’Ottawa dans une alerte à la bombe

Bien que la ville d’Ottawa, en Ontario, et celle d’Ottawa, en Ohio, semblent bien différentes, un homme de l’État américain a mélangé les deux villes dans son alerte à la bombe, action pour signaler son insatisfaction face à l’obligation du port du masque.

L’homme de 20 ans originaire d’Akron, en Ohio, a appelé une première fois lundi le bureau du shérif du comté de Putnam, dont fait partie la ville ottavienne de l’État américain, pour dire qu’il avait une bombe.

«Notre répartiteur est resté en ligne avec lui pendant un bon moment, nous avons essayé de déterminer ce qui se passait», a déclaré mercredi le capitaine Brad Brubaker au journal régional «The Lima News».

Il a ensuite raccroché, mais ne s’est pas arrêté là.

«Il a rappelé une deuxième fois en affirmant qu’il avait été tiré. Quand il a découvert qu’il parlait à un service d’urgence de l’État de l’Ohio et non du Canada, il a dit qu’il n’avait pas été abattu, mais qu’il essayait simplement de perdre du temps et des ressources (des autorités canadiennes) parce qu’il n’était pas d’accord avec leur obligation du port du masque», a-t-il ajouté.

Il a également admis qu’il n’avait pas de bombe.

Le bureau du shérif a déclaré qu’il demanderait au procureur du comté d’examiner les charges retenues contre l’homme.