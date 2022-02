«Une grande opportunité pour Aston Martin»

Aston Martin a non seulement été la première des dix écuries du plateau à annoncer sa date de lancement, mais elle aura aussi été la première à présenter jeudi sa « vraie » monoplace en prévision de la nouvelle saison de Formule 1.

À cinq semaines de l’épreuve inaugurale prévue à Bahreïn, Lance Stroll n’a pas caché son enthousiasme quand, en compagnie de son coéquipier Sebastian Vettel, il a participé au dévoilement de la nouvelle AMR22 qu’il pilotera en 2022.

La nouvelle année sera marquée par l’introduction d’une nouvelle voiture, en vertu d’une réglementation inédite destinée a priori à favoriser les débats plus musclés sur la piste. Jamais en 30 ans, la F1 n’a fait l’objet d’une telle refonte.

Une année à racheter

Le pilote québécois voit là une chance de racheter une saison 2021 décevante où il a dû se contenter du 13e rang au classement final et d’une mince récolte de 34 points.

« C’est une grande opportunité non seulement pour Aston Martin, mais aussi pour toutes les équipes », a relaté Stroll qui entamera le 20 mars sa sixième saison dans la discipline-reine du sport automobile.

« L’an dernier, on avait une voiture pour terminer neuvième ou dixième, a poursuivi le pilote de 23 ans. On souhaite que cette réglementation permette à des équipes comme la nôtre de se rapprocher des meilleures [Mercedes et Red Bull]. Et qui sait ? D’accéder au podium. »

Ce qu’Aston Martin n’a réalisé qu’une seule fois l’an dernier quand Vettel s’est classé deuxième au Grand Prix d’Azerbaïdjan le 6 juin 2021.

Plan quinquennal

« Nos ambitions sont à la hausse, mais il faut être très réalistes en même temps, de prétendre Stroll. C’est un projet à long terme et nous avons beaucoup de travail à accomplir pour atteindre nos nouveaux objectifs. »

Au Championnat des constructeurs, Aston Martin n’a pu faire mieux que la septième place en 2021 après avoir lutté pour le troisième rang (qu’elle a perdu au profit de McLaren) jusqu’à la toute dernière épreuve du calendrier un an auparavant.

Cette vision d’avenir a aussi été évoquée par le père de Lance qui dirige cette équipe basée à proximité du circuit de Silverstone, en Grande-Bretagne.

« Aston Martin est revenue en F1 en 2021 après une absence de plus de 60 ans, s’est exprimé Lawrence Stroll. C’était l’an 1 d’un plan réparti sur cinq ans. Cette période nous permettra de poursuivre notre ascension vers les plus hauts sommets. »

Des essais déterminants

Même s’il a pu se familiariser avec son nouveau bolide à l’aide d’un simulateur ultra-perfectionné, c’est sur la piste que Lance Stroll va vraiment découvrir et surtout apprivoiser son comportement.

« Les premiers essais privés à Barcelone [du 23 au 25 février] vont nous donner une meilleure idée de la tenue de notre voiture et surtout nous permettre de savoir à quel niveau elle se situe par rapport à la concurrence », a fait savoir Stroll.

En rafale...

Les nouveaux pneus : « En passant de 13 à 18 pouces, dit Stroll, ils vont se dégrader moins rapidement. Mais, en contrepartie, leur dimension majorée va nuire à notre visibilité. »

Le chaos à Abou Dhabi : « La dernière épreuve du Championnat n’aurait dû jamais se terminer de cette façon, a souligné Stroll. Les règles ne doivent pas changer en cours d’année. J’ai fait partie de ces pilotes qui n’ont pas été autorisés à doubler la voiture de sécurité. Ç’a été une gestion ridicule et injuste. Le sport doit passer avant le spectacle. »

Livrée verte : Finie la fine bande rose sur les monoplaces, preuve que le partenariat avec l’entreprise autrichienne BWT est terminé. Place cette fois à une ligne jaune pour accompagner le vert, cette couleur fétiche d’Aston Martin et son fameux « British Racing Green ».

Attiré par une autre écurie ? Une journaliste a voulu savoir si un éventuel transfert (citant Red Bull ou Ferrari) l’intéresserait à la fin de la saison 2022. « Absolument pas, a répondu Stroll. Je crois à notre projet. » Si vous voulez notre avis, le Québécois restera en F1 tant et aussi longtemps que papa sera son patron. Tout changement d’adresse est exclu.

Le golf après la F1 ? Lance Stroll s’est payé un trou d’un coup lors d’une ronde de golf le mois dernier en Colombie-Britannique. « Ç’a été le fait saillant de mes vacances hivernales, a-t-il raconté. Mais n’allez pas croire que j’envisage de réorienter ma carrière vers la PGA ! »