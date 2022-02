Une PME montréalaise spécialisée dans les technologies agricoles reçoit un investissement de 1,5 million $

Une entreprise montréalaise du secteur des technologies agricoles a annoncé mercredi un investissement de 1,5 million $ de la part de Fondaction, afin qu’elle puisse développer son marché et son réseau de distribution.

Sollum Technologies offre un éclairage intelligent DEL, reproduisant la lumière naturelle du soleil et destinée aux serriculteurs. Le système permet d’évaluer la quantité de lumière amenée dans les cultures, ce qui permet d’optimiser le rendement de celles-ci et de profiter d’une énergie plus verte.

«[Cet] investissement rejoint plusieurs de nos objectifs d’impact, soit la lutte aux changements climatiques et le développement d’une filière agroalimentaire durable», a déclaré la chef adjointe à l’Investissement chez Fondaction, Claire Bisson.

Le système permet entre autres à une entreprise ontarienne de cultiver des poivrons en hiver, une première en Amérique du Nord. Le système est également utilisé par l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) de Saint-Hyacinthe, pour son projet de fraises hors sol, et par le laboratoire d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) de Saint-Jean-sur-Richelieu.

L’investissement est très bien accueilli par la compagnie montréalaise. «Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l’appui financier de Fondaction et leur expertise dans le secteur agroalimentaire afin de soutenir notre croissance et accélérer la commercialisation de notre solution d’éclairage dynamique DEL destinée aux producteurs en serre», a précisé le cofondateur, président et directeur général de Sollum Technologies, Louis Brun.

Selon des résultats observés chez des clients et des partenaires de Sollum, la technologie permet d’accroître la productivité jusqu’à 40 %, de générer des économies d’énergie atteignant 30 %, d’allonger la durée de conservation des aliments, et de rehausser leur apparence et leur goût.