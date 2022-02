Une première en 30 ans

YANQING | Dans l’aire d’arrivée des épreuves techniques de ski alpin, une voix détonne du lot. Un timbre peu commun aux épreuves nordiques. Le cèdre apposé sur la manche de son maillot ainsi que les lettres d’appellation du pays attirent l’attention.

Cette voix qui s’exprime dans un français impeccable est celle de la skieuse Manon Ouaiss originaire du Liban.

La sympathique athlète est heureuse de parler des traditions hivernales de son pays et de confondre les sceptiques qui pourraient douter de la possibilité de voir des Libanais sur deux planches dévaler les pentes aux Olympiques.

Nombre d’athlètes provenant de pays exotiques sont débarqués dans le village de Yanqing. Sur les listes de départ, on aperçoit les drapeaux de la Jamaïque, de Madagascar, de la Thaïlande, d’Haïti et d’Israël, entre autres.

Manon n’est pas seule à représenter fièrement son Liban sur la redoutable « Ice River » du Centre national de ski alpin. Elle est accompagnée de César Arnouk, comme elle, champion national du « pays du Cèdre ». Un critère obligatoire.

Et César est accroché au Québec. Le Montréalais d’adoption à la double citoyenneté (Liban et Canada) étudie en génie à l’Université McGill. Il figure sur l’alignement alpin les Redbirds.

Photo François-David Rouleau

Depuis Albertville

Leur participation à ces Jeux se veut la première présence libanaise aux olympiades d’hiver depuis 1992 à Albertville. Les contextes politique et social du pays ont miné les participations depuis. Car le nerf de la guerre, ce sont les montants faramineux pour s’y rendre. Difficile d’expliquer le financement d’un programme olympique d’hiver pour un pays du Moyen-Orient aux prises avec des conflits et des problèmes de société.

César et Manon sont d’abord et avant tout engagés dans une quête pour améliorer le programme national de ski et aussi projeter une image positive de leur pays.

« C’est une participation très particulière et excitante, admet d’entrée de jeu César. Il n’y a pas beaucoup de gens qui savent que le ski existe dans mon pays. C’est aussi émouvant pour moi, car mon pays a souvent une mauvaise image sur la scène internationale. Nous vivons une belle histoire ici à Pékin et elle compte beaucoup pour moi. »

César, 21 ans, est né au Moyen-Orient, où il a débuté le ski. Il y est resté jusqu’à ses 17 ans, moment auquel il a voulu découvrir le monde et voler de ses propres ailes en allant étudier à Montréal.

Manon, elle, étudie à la maîtrise en droit des affaires à Paris. Elle vante passionnément les mérites d’une destination de ski, inconnue à travers le monde.

Le Liban compte une demi-douzaine de stations de ski dispersées sur les cimes enneigées des montagnes, culminant jusqu’à 3200 mètres d’altitude à l’est de Beyrouth, parallèlement à la Méditerranée. Les saisons s’étendent de la mi-décembre au début d’avril.

Unique au Moyen-Orient

C’est le seul endroit au Moyen-Orient où les skieurs dévalent sur de la neige naturelle. Des centres de ski avec neige fabriquée ont ouvert leurs portes en Égypte et, évidemment, à Dubaï.

« Il y a de très belles pistes chez nous. Mais elles sont inconnues », fait noter l’athlète de 21 ans, qui a évolué sur deux planches dans la structure de développement privé Orsatus, perchée dans les Alpes françaises.

« Cette participation olympique fera connaître les sports de glisse de notre pays. Et j’espère qu’elle permettra d’accélérer le développement des structures élites. Quand on voit des skieurs provenant de pays sans montagnes s’imposer sur la scène internationale, on sait que tout est possible », plaide-t-elle.

« Si c’est possible en Belgique, “le plat pays”, pourquoi ce ne le serait pas pour le Liban, quand nous avons des montagnes ? », illustre la skieuse.

Un rêve

Inscrits cette semaine aux épreuves techniques de ski alpin, au slalom géant et au slalom, les deux athlètes vivent le rêve ultime dans leur discipline.

Ils proviennent d’un milieu inconnu qui gagne à être découvert, mais ils ne sont pas étrangers à leur milieu sur les pistes olympiques.

Les deux skieurs méritent leur place parmi l’élite mondiale sur la plus grande scène. Pour leur plaisir et pour leur pays.

Et puis, comment sont les Jeux à mi-chemin ?

On me pose souvent la question à savoir comment se déroule cette couverture des Jeux, dans un pays particulier comme la Chine, la bulle et l’épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête si on baisse la garde sanitaire.

La réponse ? C’est une fabuleuse expérience. Une première reste une première. Des performances incroyables se déroulent sous nos yeux. Les rencontres sont sincères et intéressantes.

Des histoires se racontent, à condition de ne pas brasser trop d’affaires avec Hockey Canada. La gestion de ces deux équipes, féminine et masculine, se trouve sur une autre planète. Tout est compliqué et filtré.

Logistique importante

Et au-delà du sport, il y a la logistique quotidienne afin de s’assurer de vous offrir la meilleure couverture possible.

La planification des déplacements n’est pas reposante. Les sites de compétition sont situés aux quatre coins d’une ville, barrée à quadruple tour, s’étendent sur 16 800 kilomètres carrés.

Pour être bien honnête, c’est un sport en soi. Il faut la roder au quart de tour. Cette couverture reste aussi dépaysante qu’extraordinaire.