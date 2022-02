SAINT DENIS (née SAURO)

Claudette



C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Claudette Sauro, épouse du Dr Ronald Saint Denis, survenu à Montréal, le 8 février, à l’âge de 77 ans. Elle était la fille de feu Elmira Normandin et de feu Félix Sauro.Outre son tendre époux, elle laisse dans le deuil ses frères Robert et feu Gilles, sa soeur feu Jacqueline, ses belles-soeurs Joanne Saint Denis, Lorraine Saint Denis (feu Dr André Lafrance) et Diane Fauvel, ses neveux, ses nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage le dimanche 13 février dès 13 h au5359, boul. Saint-Michel, MontréalT. 514 721-4925 | j.aguilbault@videotron.caUne célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h en la chapelle du complexe funéraire.