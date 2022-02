PAYANT, Jacques



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Jacques Payant, époux de Madame Pierrette Marotte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (André Potvin) et Daniel; ses petits-enfants Nicolas (Mylène) et Mathieu (Stéphanie); ses arrière-petits-enfants Mila et Dax; ses soeurs Jeannine (Réal), Georgette, Juliette (Raymond); ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière Les Jardins commémoratifs Laurentides de Saint-Hubert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Maison de soins palliatifs de Saint-Jean-sur-Richelieu).