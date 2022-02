Assurances collectives étudiantes: la FECQ craint que les étudiants ne soient pas protégés dans les prochaines années

Deux jours après que l’Autorité des marchés financiers (AMF) ait reculé sur sa demande de désautomatiser l’adhésion des étudiants aux assurances collectives offertes par leur association, la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), craint toujours que les étudiants n’aient pas accès à une assurance abordable dans les prochaines années.

«Toute personne a des besoins de base en matière de santé physique et psychologique. C’est le cas pour la personne étudiante moyenne, mais c’est surtout le cas lorsqu’une personne est étudiante, parent ou étudiante en situation de handicap, par exemple», a expliqué Samuel Vaillancourt, président de la FECQ, qui estime que l’AMF ne prend pas au sérieux les besoins de la population étudiante.

Du côté de l’AMF, on se défend en assurant vouloir protéger les personnes qui désirent se retirer du régime d’assurance de leur association ainsi que ceux qui ont réellement besoin de ces régimes. Cependant, selon l’AMF, ces deux objectifs «s’entrechoquent» et rendent plus difficile l’accès à un régime d’assurance abordable pour tous.

La FECQ propose, pour sa part, que des consultations soient menées par un intermédiaire indépendant, que toutes les décisions soient prises afin de garantir un accès à des régimes d’assurances abordables pour tous et que soient considéré tous les étudiants, autant ceux qui ont besoin des assurances que ceux qui souhaite se retirer du régime.

«Au départ, il faut se rappeler que le rôle premier de l’association étudiante est de défendre les intérêts et les droits de ses membres, ça inclut une offre d’assurances collectives si elles y voient un besoin», a précisé M. Vaillancourt.