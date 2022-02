GATTESCO (née BORSETTA)

Maria



À Montréal le 7 février 2022, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Maria Borsetta, épouse de Franco Gattesco.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Dario (Linda) et André (Chantal), ses petits-enfants Jérémy et Béatrice, le fils de Linda, Marco ainsi que les enfants de Chantal, Émilie, Vincent et Mathieu.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal, Qc, H1M 3E3lundi le 14 février 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h et mardi le 15 février 2022 de 9h à 10h suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe.